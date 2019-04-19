Иск удовлетворен: российская компания «МиГ» выиграла дело в украинском суде 

Хозяйственный суд Хмельницкой области Украины удовлетворил иск российской самолетостроительной корпорации «МиГ» к украинскому «Укроборонпрому» на сумму более 5 млн рублей, передает ТАСС.
«Хозяйственный суд Хмельницкой области поддержал страну-агрессора в споре между «Красиловский агрегатный завод», входящий в состав «Укроборонпрома», и "Российской самолетостроительной корпорацией «МиГ», — говорится в заявлении «Укроборонпрома».
Суд полностью удовлетворил исковые требования «МиГа» и обязал «Укроборонпром» выплатить российской компании 5 млн рублей.
Суть иска не уточняется.
В «Укроборонпроме» отметили, что решение суда противоречит санкциям, введенным президентом страны Петром Порошенко в отношении российских компаний, в связи с чем концерн намерен обжаловать решение в Верховном суде.
В 2018 году Верховная рада приняла законопроект, освобождающий предприятия «Укроборонпрома» от уплаты пени российским компаниям. Закон не допускает судебного производства по делу о банкротстве предприятий ОПК Украины по заявлениям юридических лиц РФ. Кроме того, он запрещает заводить новые дела и обязывает прекратить уже открытые.