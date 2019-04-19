Стало известно об угрозе теракта в студии теледебатов с Зеленским

Об этом сообщила модератор дискуссии, заявив, что поступил звонок из полиции. Это произошло в тот момент, когда в студии появился Петр Порошенко.

«Это был звонок на 102. И это могло быть покушение на президента», — сказала ведущая и предложила гостям покинуть студию.

Порошенко отказался, после чего начал свое выступление.

Теледебаты на «Общественном ТВ» проходят без участия оппонента действующего президента Владимира Зеленского. Его представители после встречи в «Олимпийском» заявили, что «Владимир Александрович уже сказал Петру Алексеевичу все, что хотел».