Неизвестный сообщил об угрозе теракта в студии, где должны были состояться теледебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, передает «112 Украина».
Об этом сообщила модератор дискуссии, заявив, что поступил звонок из полиции. Это произошло в тот момент, когда в студии появился Петр Порошенко.
«Это был звонок на 102. И это могло быть покушение на президента», — сказала ведущая и предложила гостям покинуть студию.
Порошенко отказался, после чего начал свое выступление.
Теледебаты на «Общественном ТВ» проходят без участия оппонента действующего президента Владимира Зеленского. Его представители после встречи в «Олимпийском» заявили, что «Владимир Александрович уже сказал Петру Алексеевичу все, что хотел».