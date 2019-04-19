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Оппозиционный депутат сравнила жизнь на Украине с фильмом ужасов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталия Королевская считает, что Украина живет "как в фильме ужасов" из-за войны, неиндексированных пенсий, высоких тарифов на ЖКХ, коррупции и миграции.
"Страна живет как в фильме ужасов. Пять лет войны, неиндексированных пенсий, заоблачных тарифов, тотальной коррупции и миграции. За это время действующее правительство натворило массу ошибок… Они довели людей до нищеты и дискредитировали страну в экономическом и социальном плане на весь мир. И сейчас для всех этих псевдореформаторов пришло время каяться, отчитываться, собирать вещи и уходить", — приводит слова Королевской сайт партии.
По ее словам, у Украины "есть шанс закончить эту эпопею с президентской кампанией, в полном составе отправить в отставку правительство, привлечь их к ответственности за бездеятельность, тарифы, пенсии, провальную экономическую политику — за все то, что они успели натворить при власти".
"А для того, чтобы остановить разрушение страны и выйти на новую повестку дня, нужно как можно быстрее переизбрать парламент, сформировать новую коалицию и новую профессиональную вертикаль власти", — сказала Королевская.
Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.
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Комментарии5
Украина , В мире , Юрий Одарченко , Наталия Королевская , Верховная Рада
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