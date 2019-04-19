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Жена Зеленского выразила желание поговорить с супругой Порошенко 

RT на русском + ещё 2 53 минуты назад
Фото: Reuters
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена выразила желание пообщаться с супругой действующего украинского лидера Петра Порошенко Мариной.
Об этом она заявила в интервью изданию «Сегодня».
«Я бы с удовольствием поговорила и с Мариной Порошенко. Мне интересно, какая она личность, как смотрит на всю сложившуюся ситуацию, как ей вообще живётся. Думаю, она могла бы поделиться каким-то опытом», — сказала Елена Зеленская.
Вместе с этим она отметила, что ей было бы интересно встретиться с «любой первой леди».
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Украина , В мире , Елена Зеленская , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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