Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена выразила желание пообщаться с супругой действующего украинского лидера Петра Порошенко Мариной.
Об этом она заявила в интервью изданию «Сегодня».
«Я бы с удовольствием поговорила и с Мариной Порошенко. Мне интересно, какая она личность, как смотрит на всю сложившуюся ситуацию, как ей вообще живётся. Думаю, она могла бы поделиться каким-то опытом», — сказала Елена Зеленская.
Вместе с этим она отметила, что ей было бы интересно встретиться с «любой первой леди».