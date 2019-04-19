Жена Зеленского выразила желание поговорить с супругой Порошенко

Об этом она заявила в интервью изданию «Сегодня».

«Я бы с удовольствием поговорила и с Мариной Порошенко. Мне интересно, какая она личность, как смотрит на всю сложившуюся ситуацию, как ей вообще живётся. Думаю, она могла бы поделиться каким-то опытом», — сказала Елена Зеленская.

Вместе с этим она отметила, что ей было бы интересно встретиться с «любой первой леди».