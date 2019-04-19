Шарий предупредил об опасности дебатов на стадионе

В своем видеооблоге на YouTube Шарий отметил, что находящаяся в его распоряжении информация — это «один из 20» планов, которые вынашивают действующие украинские власти.

«Савченко выходит на свободу. Рубан выходит на свободу. И решают, умная голова решает, использовать эту ситуацию», — говорит Шарий.

По его информации, взрывчатку планируют установить на «Олимпийском», причем в секторе, который поддерживает Порошенко, чтобы это выглядело как покушение на него.

«Сегментация секторов по поддержке того или иного кандидата предложена именно Порошенко. Кроме того, предлагается две сцены. Многие к этому отнеслись как к однозначному намеку на то, что что-то может произойти. Люди, которые понимают, они это оценили как угрозу», — рассказал блогер.

Кроме того, продолжил Шарий, рассматривается вариант возможности произвести выстрел из миномета из кузова тентованного автомобиля.

«Об этом свидетельствует факт выезда для отработки на стадион «Олимпийский» двух офицеров [ВСУ], которые по своей военной специальности являются арткорректировщиками и которые могут выбрать удобные позиции и произвести точные расчеты для произведения точного выстрела из минометного оружия с возможностью ошибки в два десятка метров», — сообщил Шарий.

После провокации на стадионе предполагается введение военного положения, отметил медиаэксперт. Вместе с тем, технически это осуществить до второго тура выборов невозможно, так как соответствующее решение принимает Верховная рада, продолжил Шарий.

«Это план, который, по нашей информации, есть для удержания власти у Петра Алексеевича Порошенко», — добавил Шарий, выразив надежду на то, что план в итоге не будет приведен в действие или его реализации сумеет помешать МВД Украины.

«На самом деле, мероприятие (дебаты на стадионе — прим. ВЗГЛЯД) очень опасное. Мероприятие абсолютно ненужное Зеленскому, несмотря на крики Порошенко о том, что он «трус», что он «боится». Он может кричать все что угодно, это никак не поменяет расклады. Будет чепуха, лабуда со стороны Порошенко, которые все слышали уже миллион раз. (…) Лучше, чтобы не было этих дебатов», — заключил Шарий.

Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. Дебаты состоятся в прямом эфире 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве, трансляцию будут вести российские телеканалы.