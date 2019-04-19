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Порошенко призвал нанести удар по «реваншистам» 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Президент Украины Пётр Порошенко в последний день агитации перед выборами главы государства привал своих сторонников мобилизоваться и нанести удар по «реваншистам». Об этом он заявил в своём Telegram-канале.
«Друзья, максимальная мобилизация на пятницу! У нас остался фактически один день, чтобы нанести последний удар по силам реваншистов», — говорится в сообщении.
Порошенко попросил своих сторонников в течение дня клеить и раздавать листовки, общаться с людьми, мотивировать их прийти на избирательные участки и проголосовать «за Украину, а не Малороссию».
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Конкурентом Порошенко является шоумен Владимир Зеленский, ставший лидером в первом туре.
19 апреля пройдут дебаты кандидатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве. По словам организаторов, реализованы все билеты.
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