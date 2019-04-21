Все участковые избирательные комиссии на Украине получили бюллетени

Накануне проведения второго тура президентских выборов на Украине все участковые избирательные комиссии получили избирательные бюллетени для голосования, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии ( ЦИК ) Украины Татьяна Слипачук.

"По оперативным данным, все 100% участковых избирательных комиссий получили избирательные бюллетени от окружных избирательных комиссий. Всего были переданы бюллетени для голосования в почти 30 тысяч участков", — сообщила Слипачук на странице в Facebook в субботу вечером.

Суд в Киеве в субботу вечером, за несколько часов до второго тура выборов, рассматривает иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского . В штабе Зеленского, которого, по данным соцопросов, готовы поддержать более 70% жителей Украины, этот иск уже назвал "бредом".

По закону, ЦИК Украины может принять решение об отмене регистрации кандидата на пост президента во втором туре не позже, чем за 30 дней до дня голосования в ряде случаев: личного заявления, прекращения гражданства, смены кандидатом места жительства за пределами Украины, признание кандидата недееспособным.

В своем исковом заявлении наблюдатель за выборами президента Украины от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько утверждает, что Зеленский якобы нарушил закон "О выборах президента Украины", разместив на странице в Facebook объявление о начале бронирования бесплатных билетов на дебаты в НСК "Олимпийский". По мнению Хилько, доказательство подкупа Зеленским избирателей — это фото его страницы в соцсети, других доводов он не привел в суде. Представитель ЦИК Украины в свою очередь в суде завил, что доводы, приведенные истцом, не могут быть основанием для отмены регистрации, поскольку "подкуп избирателей" не входит в число таких оснований, перечисленных в законе о выборах президента.