Адвокат Порошенко Андрей Хилько подал иск об аннулировании регистрации Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Он сообщил на своей странице в Facebook, что уже вечером в субботу, 20 апреля, Шестой апелляционный суд Киева рассмотрит возможное снятие Владимира Зеленского с выборов в президенты.
Время начала заседания 21.00. На 20.30 адвокат анонсировал брифинг для прессы, на котором он прояснит ситуацию.
По данным сайта Судебной власти Украины, дело о признании нарушений в виде подкупа избирателей и отмене решения ЦИК № 153 от 30.01.2019 г. о регистрации кандидата Зеленского В. А. действительно назначено на рассмотрение в Шестом апелляционном суде.