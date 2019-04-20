Иск подан: Зеленского хотят снять с выборов

Он сообщил на своей странице в Facebook, что уже вечером в субботу, 20 апреля, Шестой апелляционный суд Киева рассмотрит возможное снятие Владимира Зеленского с выборов в президенты.

Время начала заседания 21.00. На 20.30 адвокат анонсировал брифинг для прессы, на котором он прояснит ситуацию.