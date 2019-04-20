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Иск подан: Зеленского хотят снять с выборов 

Рамблер + ещё 24 29 минут назад
Адвокат Порошенко Андрей Хилько подал иск об аннулировании регистрации Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Он сообщил на своей странице в Facebook, что уже вечером в субботу, 20 апреля, Шестой апелляционный суд Киева рассмотрит возможное снятие Владимира Зеленского с выборов в президенты.
Время начала заседания 21.00. На 20.30 адвокат анонсировал брифинг для прессы, на котором он прояснит ситуацию.
По данным сайта Судебной власти Украины, дело о признании нарушений в виде подкупа избирателей и отмене решения ЦИК № 153 от 30.01.2019 г. о регистрации кандидата Зеленского В. А. действительно назначено на рассмотрение в Шестом апелляционном суде.
Украина , Видео , В мире , Выборы на Украине , Андрей Хилько , Владимир Зеленский , Центризбирком России
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