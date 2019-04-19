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Порошенко пригрозил украинцам утратой «достижений» 

РИА Новости 1 час назад
Достижения Украины за почти пять лет президентства Петра Порошенко могут быть утрачены. Об этом глава государства написал в Facebook.
"Те, кто думает, что достижения, которых добилась Украина за последние пять лет, останутся навсегда, к сожалению, ошибаются. Это нет. События минувшего дня ярко свидетельствуют о том, что старая политическая сила, которая скрывается за новым лицом, пытается получить реванш. Это и решение отобрать у государства "Приватбанк" и вернуть его старым владельцам, это и снятие ареста со счетов Януковича", — сказал Порошенко.
Он также предупредил граждан страны о последствиях возвращения старой политической элиты.
"Неужели украинцы рассчитывают, что, вернувшись к власти, старая "политическая элита" будет заботиться о повышении благосостояния граждан и защите их интересов? Думаю, что это не так", — заключил украинский лидер.
Второй тур выборов президента пройдет 21 апреля. Согласно данным первого соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", лидер первого тура Владимир Зеленский набирает 61 процент голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24 процента. Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2 процента жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко —около 25 процентов.
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Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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