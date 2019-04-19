Порошенко пригрозил украинцам утратой «достижений»

Достижения Украины за почти пять лет президентства Петра Порошенко могут быть утрачены. Об этом глава государства написал в Facebook.

"Те, кто думает, что достижения, которых добилась Украина за последние пять лет, останутся навсегда, к сожалению, ошибаются. Это нет. События минувшего дня ярко свидетельствуют о том, что старая политическая сила, которая скрывается за новым лицом, пытается получить реванш. Это и решение отобрать у государства "Приватбанк" и вернуть его старым владельцам, это и снятие ареста со счетов Януковича", — сказал Порошенко.

Он также предупредил граждан страны о последствиях возвращения старой политической элиты.

"Неужели украинцы рассчитывают, что, вернувшись к власти, старая "политическая элита" будет заботиться о повышении благосостояния граждан и защите их интересов? Думаю, что это не так", — заключил украинский лидер.