Экс-президент Украины оценил вероятность «полномасштабной войны» с Россией

Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".

"Я открыто скажу: не верю, что Путин может развязать против Украины широкомасштабную агрессию. Не надо нас пугать войной — война идет", — отметил он.

Политик также выразил мнение, что Россия пытается запугать Украину, якобы демонстрируя военную мощь на границе.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.