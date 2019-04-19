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Экс-президент Украины оценил вероятность «полномасштабной войны» с Россией 

Р-Спорт + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".
"Я открыто скажу: не верю, что Путин может развязать против Украины широкомасштабную агрессию. Не надо нас пугать войной — война идет", — отметил он.
Политик также выразил мнение, что Россия пытается запугать Украину, якобы демонстрируя военную мощь на границе.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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Комментарии1
Украина , В мире , Леонид Кравчук , Верховная Рада
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