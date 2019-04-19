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Зеленский отказался сотрудничать с Коломойским 

News.ru + ещё 4 47 минут назад
Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский принял решение о разрыве партнёрства с опальным олигархом Игорем Коломойским и выходе из студии «Квартал-95».
Я не буду выходить пять лет, как кто-то из какой-то фабрики, — сказал он в эфире телеканала «1+1», намекая на бизнес действующего президента страны Петра Порошенко.
Кроме того, Зеленский дал обещание немедленно сложить с себя президентские полномочия в случае, если он нарушит закон.
Петру Порошенко принадлежит фабрика кондитерских изделий Roshen. Выдвигаясь на выборы в 2014 году, он обещал в случае победы продать свой главный актив, однако слово своё так и не сдержал.
Ранее News.ru писал о том, что депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в здании парламента страны и правительственном квартале Киева, опасается, что на лидера президентской гонки шоумена Владимира Зеленского могут совершить покушение во время дебатов на киевском стадионе «Олимпийский».
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Комментарии3
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Надежда Савченко , Верховная Рада
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