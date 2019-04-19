Зеленский отказался сотрудничать с Коломойским

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский принял решение о разрыве партнёрства с опальным олигархом Игорем Коломойским и выходе из студии «Квартал-95».

Я не буду выходить пять лет, как кто-то из какой-то фабрики, — сказал он в эфире телеканала «1+1», намекая на бизнес действующего президента страны Петра Порошенко.

Кроме того, Зеленский дал обещание немедленно сложить с себя президентские полномочия в случае, если он нарушит закон.

Петру Порошенко принадлежит фабрика кондитерских изделий Roshen. Выдвигаясь на выборы в 2014 году, он обещал в случае победы продать свой главный актив, однако слово своё так и не сдержал.