Зеленский пошутил насчет рукопожатия с Порошенко

Как отмечается, ответ Зеленский дал в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1".

"Когда господин президент сказал, что он всем коррупционерам будет рубить руки, я не уверен, что у меня будет, что ему пожать", — пошутил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Порошенко пригрозил отрубать руки за воровство в армии.