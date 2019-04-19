Зеленский пошутил насчет рукопожатия с Порошенко 

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский ответил на вопрос, готов ли он пожать руку действующему главе государства Петру Порошенко после окончания дебатов. Об этом сообщает RT.
Как отмечается, ответ Зеленский дал в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1".
"Когда господин президент сказал, что он всем коррупционерам будет рубить руки, я не уверен, что у меня будет, что ему пожать", — пошутил Зеленский.
Ранее сообщалось, что Порошенко пригрозил отрубать руки за воровство в армии.