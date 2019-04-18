«Дурак»: Коломойский о попытке Порошенко получить его канал через «Приватбанк»

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел получить его телеканал "1+1" через национализацию "Приватбанка". Об этом он сообщил в интервью изданию "Экономическая правда".

По его словам, Порошенко рассказали, что в залогах Приватбанка есть акции "1+1 Продакшн".

"Но "1+1 Продакшн" — это не компания, на которой лицензия, а которая просто производит контент…Его неправильно информировали, он — дурак — не разобрался", — сказал Коломойский.

Бизнесмен добавил, что когда это стало известно, Порошенко "орал" на Валерию Гонтареву (она возглавляла Национальный банк Украины. — "Газета.Ru") и кидал в нее различными предметами. В результате даже пришлось вызывать "скорую".

Ранее сообщалось, что Порошенко созвал Совбез Украины из-за ситуации с "Приватбанком".