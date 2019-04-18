Бьют по своим: военнослужащие ВСУ убивают друг друга

Солдат ВСУ убил одного своего сослуживца и ранил еще четверых из-за совершаемых над ним физических унижений. Как сообщили в ДНР, в момент совершения преступления военнослужащий мог находиться под воздействием наркотиков. В республике отметили, что командование ВСУ хотело скрыть этот инцидент, а в гибели солдата обвинить ДНР.

Военнослужащий украинских Вооруженных сил расстрелял своих боевых товарищей за физические унижения, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

По его словам, инцидент произошел 16 апреля в районе населенного пункта Новотроицкое. Солдат 35-й бригады морской пехоты, переживавший физические унижения со стороны сослуживцев, открыл по ним огонь из автомата. Один военнослужащий — матрос Иващенко — погиб, еще трое получили ранения, уточнил Безсонов, ссылаясь на данные разведки ДНР.

Военнослужащего задержали. По предварительной информации самопровозглашенной республики, в тот момент он находился под воздействием наркотиков.

Как утверждает Безсонов, командир бригады тщательно скрывает инцидент от вышестоящего командования. При этом, по словам официального представителя оперативного командования республики, небоевые потери ВСУ в итоге спишут на результат обстрелов со стороны ДНР.

Это далеко не первый случай расстрела украинскими военнослужащими своих однополчан. 13 апреля представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что рядовой ВСУ прострелил ногу начальнику штаба батальона, не выдержав издевательств с его стороны.

«Рядовой Скичко, устав от издевательств со стороны начальника штаба батальона, прострелил ему ногу», — приводит слова подполковника Луганский информационный центр.

По мнению представителей Народной милиции, морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается: солдаты мародерствуют, устраивают пьяные дебоши, довольно часто встречаются случаи дезертирства. К тому же, в рядах военных растут антиправительственные настроения.

В начале марта официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин рассказал о расстреле украинскими военными своего командира за замечание по поводу распития алкоголя.

По данным Басурина, это произошло 6 марта в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ. Во время ночного обхода командир взвода первого батальона лейтенант Слобода заметил, что пятеро его военнослужащих распивают спиртное.

«На замечание командира взвода реакции не последовало, и в ходе словесной перепалки двое сержантов применили огнестрельное оружие и в упор расстреляли своего командира», — сказал он.

Этот и аналогичные случаи, по словам Батурина, до сих пор не фиксируются в официальных сводках, поскольку командование украинской армии «не желает афишировать перед общественностью тот беспредел», который имеет место в ВСУ.

О подобных инцидентах сообщалось и в прошлом году. В конце декабря «Луганский информационный центр» со ссылкой на представителя генпрокуратуры ЛНР Кирилла Белова написал, что украинские военнослужащие убили сослуживца за отказ принести водки. Инцидент произошел в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ рядом с населенным пунктом Тошковка. Как отметил Белов, командование части пытается скрыть преступление, обвиняя погибшего военнослужащего в дезертирстве.

В середине февраля прошлого года в фейсбуке пресс-центра антитеррористической операции (АТО) сообщили о гибели четырех морских пехотинцев в Донбассе. Их тела были найдены в доме, где они временно проживали. Причины произошедшего не уточнялись. Как предположили в Генпрокуратуре Украины, военных расстреляли сослуживцы.

«Военной прокуратурой сил АТО совместно с полицией Донецкой области на первой линии обороны вблизи населенного пункта Широкино выявлен факт убийства четырех военнослужащих одного из подразделений ВСУ. На теле погибших обнаружены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении, где последние находились, — признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки)», — уточнил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Правоохранители пришли к выводу, что к убийству причастны сослуживцы погибших солдат. Подозреваемых задержали. Как уточняло интернет-издание LB.ua, задержанные признались в своей причастности к преступлению и сказали, что совершили убийство из-за дедовщины. Содеянное преступники пытались скрыть с помощью поджога и взрывчатки.

При этом, как передавал телеканал «112 Украина» со ссылкой на источник, военнослужащие во время совершения преступления пребывали в состоянии алкогольного опьянения.

Убийство произошло в месте дислокации воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.