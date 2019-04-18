Зеленский не придёт на теледебаты 19 апреля

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не примет участие в теледебатах в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Такое заявление поступило из его штаба сразу после решения ЦИК перенести их начало с 20:00 на 21:00 19 апреля.

Кандидат Владимир Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на «Общественном ТВ» 19 апреля, — цитирует ТАСС уполномоченного представителя Зеленского в ЦИК Сергея Кальченко.

Ранее штабы обратились в ЦИК с просьбой перенести начало теледебатов, чтобы кандидаты успели приехать после дебатов из «Олимпийского», которые начнутся в 19:00 по московскому времени.

Как писал News.ru, все билеты на дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые должны состояться 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве, проданы. Это следует из информации на сайте debaty2019.org.ua. 21 апреля на Украине состоится второй тур выборов президента. За высший пост в стране поборются действующий глава государства Порошенко и актёр Зеленский.