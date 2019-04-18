Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Не планирует: Зеленский не придет на теледебаты с Порошенко 

Рамблер 32 минуты назад
Владимир Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах, которые состоятся в студии Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) 19 апреля в 21.00.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя штаба Зеленского в ЦИК Сергея Кальченко.
Запретить въезд Охлобыстину и Пореченкову: Зеленский составляет «черный» список
«Кандидат Владимир Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Общественном ТВ" 19 апреля», — заявил Кальченко.
Штаб Зеленского заявил о его отказе принять участие в теледебатах сразу после того, как ЦИК согласился перенести их начало с 20.00 на 21.00.
С просьбой о переносе дебатов в ЦИК обратились штабы обоих кандидатов, чтобы они имели возможность приехать в студию «Общественного ТВ» с дебатов на стадионе «Олимпийский», которые стартуют в 19.00.
Напомним, второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В нем примут участие Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко.
Комментарии175
Украина , Видео , В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он — дурак»: Коломойский оскорбил Порошенко2
Озвучена причина срочной перевозки Быкова в Москву32
«Удастся ли?»: друг раскрывает тайны Зеленского40
Сговор Трампа с Москвой: озвучен конечный вердикт1
Молчание прервано: «исчезнувший» Норкин объявился86
Видео
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
«Солнцепек» набирает популярность
Оружие Армия
«Отношение как к скоту»: зритель пожаловался на концерт Пугачевой
Шоу-бизнес
«Грохот и крики»: новые факты об умершей Цывиной
Шоу-бизнес
«Это, конечно, ненормально». Путин — президенту Эстонии
Политика Прибалтика
Умерла Ирина Цывина
Общество
Врачи из госпиталя Бурденко вылетят к Быкову
Общество
Кадыров выпустил в леса Чечни сотню пятнистых оленей
Общество
Зеленский назвал Путина врагом
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение