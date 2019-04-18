Не планирует: Зеленский не придет на теледебаты с Порошенко

Владимир Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах, которые состоятся в студии Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) 19 апреля в 21.00.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя штаба Зеленского в ЦИК Сергея Кальченко.

«Кандидат Владимир Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Общественном ТВ" 19 апреля», — заявил Кальченко.

Штаб Зеленского заявил о его отказе принять участие в теледебатах сразу после того, как ЦИК согласился перенести их начало с 20.00 на 21.00.

С просьбой о переносе дебатов в ЦИК обратились штабы обоих кандидатов, чтобы они имели возможность приехать в студию «Общественного ТВ» с дебатов на стадионе «Олимпийский», которые стартуют в 19.00.

Напомним, второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В нем примут участие Владимир Зеленский и действующий президент страны Петр Порошенко.