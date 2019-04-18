«Разделить Украину»: В Польшу озвучили планы Венгрии

Венгрия предлагала Польше «разделить Украину » во время кризиса в стране в 2014 году. Об этом заявил польский депутат Славомир Нитрас, передает РИА «Новости».

По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «уговаривал» Варшаву «во время украинского кризиса занять землю и разделить ее».

Нитрас заявил, что Орбан стремится к пересмотру европейских границ.

В 2017 году отношения Украины и Венгрии ухудшились из-за принятого киевскими властями закона об образовании, который существенно сократил возможность обучения на языках национальных меньшинств. В октябре 2018 года Венгрия приняла решение выдать жителям Закарпатья свои паспорта, после чего Киев выслал венгерского консула.