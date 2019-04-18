Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Разделить Украину»: В Польшу озвучили планы Венгрии 

Рамблер + ещё 3 46 минут назад
Венгрия предлагала Польше «разделить Украину» во время кризиса в стране в 2014 году. Об этом заявил польский депутат Славомир Нитрас, передает РИА «Новости».
Россию объявили врагом
По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «уговаривал» Варшаву «во время украинского кризиса занять землю и разделить ее».
Нитрас заявил, что Орбан стремится к пересмотру европейских границ.
В 2017 году отношения Украины и Венгрии ухудшились из-за принятого киевскими властями закона об образовании, который существенно сократил возможность обучения на языках национальных меньшинств. В октябре 2018 года Венгрия приняла решение выдать жителям Закарпатья свои паспорта, после чего Киев выслал венгерского консула.
Украина , В мире , Европа , Конфликты , Политика , Виктор Орбан , РИА Новости , Венгрия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полный запрет: Зеленский готовит «черный список» для РФ113
Молчаливый дзен: люди в погонах бегут от Порошенко17
Сговор Трампа с Москвой: озвучен конечный вердикт
Врачи приняли решение по Быкову133
«Зачистим за пару минут»: корабли НАТО вошли в Балтийское море411
Видео
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
«Солнцепек» набирает популярность
Оружие Армия
«Отношение как к скоту»: зритель пожаловался на концерт Пугачевой
Шоу-бизнес
«Грохот и крики»: новые факты об умершей Цывиной
Шоу-бизнес
«Это, конечно, ненормально». Путин — президенту Эстонии
Политика Прибалтика
Умерла Ирина Цывина
Общество
Врачи из госпиталя Бурденко вылетят к Быкову
Общество
Кадыров выпустил в леса Чечни сотню пятнистых оленей
Общество
Зеленский назвал Путина врагом
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение