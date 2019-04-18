Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве "разделить Украину", заявил польский депутат Славомир Нитрас.
"Орбан уговаривал нас во время украинского кризиса занять землю и разделить ее", — цитирует парламентария Onet.pl.
Нитрас охарактеризовал Орбана как "очень опасного и умного человека", стремящегося к пересмотру европейских границ.
При этом польский депутат не уточняет, когда и кому конкретно Орбан делал такое предложение.
Отношения Украины и Венгрии
Напряженность в отношениях Киева и Будапешта возникла из-за принятого на Украине в 2017 закона об образовании, который существенно сократил возможность обучения на языках национальных меньшинств.
Венгрия и Румыния раскритиковали решение Киева. В Москве также заявили, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Украины.
В октябре 2018 года Киев и Будапешт обменялись высылкой консулов: украинских властей возмутило решение консульства Венгрии выдать проживающим в Закарпатье украинцам свои паспорта. Кроме того, Будапешт пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.
На фоне нарастающего напряжения между Украиной и Венгрией Орбан заявил о невозможности сотрудничества двух стран. Его высказывание стало поводом для украинского МИД выразить венгерскому послу Иштвану Ийдярто протест.