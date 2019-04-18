Премьер Венгрии предлагал «разделить Украину», заявил польский политик

"Орбан уговаривал нас во время украинского кризиса занять землю и разделить ее", — цитирует парламентария Onet.pl.

Нитрас охарактеризовал Орбана как "очень опасного и умного человека", стремящегося к пересмотру европейских границ.

При этом польский депутат не уточняет, когда и кому конкретно Орбан делал такое предложение.

Отношения Украины и Венгрии

Напряженность в отношениях Киева и Будапешта возникла из-за принятого на Украине в 2017 закона об образовании, который существенно сократил возможность обучения на языках национальных меньшинств.

Венгрия и Румыния раскритиковали решение Киева. В Москве также заявили, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Украины.

В октябре 2018 года Киев и Будапешт обменялись высылкой консулов: украинских властей возмутило решение консульства Венгрии выдать проживающим в Закарпатье украинцам свои паспорта. Кроме того, Будапешт пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.