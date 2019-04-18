Последнее коломойское предупреждение

У Порошенко остаётся единственный шанс не то чтобы не проиграть, но не дать своим оппонентам выиграть. Он может сорвать стоп-кран и с криком «так не доставайся же ты никому» начать внутриэлитную и внутримайданную войну на уничтожение

Если кто-то хочет сказать, что ему всё равно, как эти подонки будут убивать друг друга, должен разочаровать. Населению в таких случаях бывает только хуже, поскольку для обеих враждующих сторон оно становится частично расходным материалом, а в массе своей обременением, претендующим на часть ресурсов, необходимых для победы в междоусобице. Что же до того, что победителю понадобятся свои холопы, так все не вымрут, а бабы ещё нарожают.

До выборов осталось меньше трёх суток. Команда Порошенко разбегается, но не вся и медленно. Она уже не в силах провести нормальную фальсификацию, но ещё может пойти на беспредел и попытаться просто нанести удар по штабам оппонентов. Именно по штабам, поскольку сил на полноценную войну у Порошенко нет, против него значительно больше штыков. А вот провернуть такую же операцию, как организованная уральскими казаками против Чапаева в Лбищенкске, он в состоянии. Для этого не надо много людей. Нужен лишь небольшой верный и хорошо мотивированный отряд и готовность идти до конца, поскольку пленных в такой операции не берут, а ликвидация большей части украинской политической и финансовой элиты — слишком сильный ход даже для впавшего в отчаяние Порошенко.

Но в политике оценивают не намерения (которых, может, и нет), а возможности, которые точно есть. Неудивительно, что оппоненты Петра Алексеевича пытаются лишить его последней возможности как-то повлиять на судьбу страны, а в особенности на их личные судьбы. И вот в точном соответствии с традиционной схемой Коломойского, когда нужные ему действия совершает кто-то, формально с ним не связанный напрямую, оставляя руки Игоря Валерьевича свободными для дальнейших манипуляций, бывший депутат Жвания потребовал запретить Порошенко и ещё 180 высокопоставленным лицам выезд из страны сроком на год. В строгом соответствии с традиционными схемами Коломойского решение должен принять Окружной административный суд Киева, который должен обязать соответствующие исполнительные органы принять меры по недопущению выезда почти двух сотен лиц из страны.

Коломойский обычно задействует суды, когда желаемые ему решения невозможно получить в законном порядке. Он просто начинает судебный спор (пусть и заведомо проигрышный), а арест или ограничение накладывается на имущество его оппонента в качестве обеспечительной меры. Но, поскольку судебный процесс может длиться годами, человек просто теряет способность управлять своим бизнесом, который начинает разваливаться. И вот уже оппонент готов на мировую и отдаёт Коломойскому добровольно то, что тот хотел, но по закону не мог получить. И судьи чисты. Они ведь не принимали решение по существу, а лишь ограничивали права пользования имуществом до окончательного решения. Ну а поскольку стороны пошли на мировую, то и суд умывает руки.

Мы видим, как в данном случае эта же схема перенесена в политику. Кроме Порошенко и пары-тройки его ближайших сподвижников, большая часть лиц из списка Жвания ни в чём не обвиняется. Но они составляют всю верхушку судебной, исполнительной и законодательной власти. Жвания просит ограничить их права на случай, если когда-нибудь (в течение года) им всё же будет предъявлено какое-то обвинение. Это новое слово в юриспруденции, до сих пор к правам человека, к которым относится и безусловное право на свободное перемещение и смену места жительства, обеспечительные меры (в виде меры пресечения) применялись лишь после предъявления обвинения. Перечень этих мер ограничен, а их применение регулируется законом.

Впрочем, мы уже когда-то говорили об эффекте бумеранга. Общество едино. Если верхи начинают незаконно ограничивать права простых людей, то очень быстро те же ограничения начинают так же незаконно применяться к проигравшим группировкам в верхах. Если низы требуют ограничения прав верхов (хоть в виде прогрессивной шкалы налогов, хоть в виде увеличенного налога на имущество), то они очень быстро обнаруживают, что на них начинают распространяться аналогичные ограничения. Великая хартия вольностей одна на всех, но и концлагеря не делают различия между принцем и нищим. Сейчас на Украине нынешняя властная верхушка сталкивается с тем же беззаконием в отношении себя, которое она раньше организовала для всей страны. А уж по части беззакония Коломойский стоит тридцати Порошенко.

Впрочем, сделана попытка и законную базу подвести под репрессии против слишком упорствующих членов команды Порошенко.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовные дела по факту умышленной сдачи Крыма, насильственного захвата власти, госизмены, массовых убийств на Майдане. Фигуранты: Яценюк, Турчинов, Парубий, Наливайченко, Пашинский, Сергеев (бывший полпред в ООН ), Кличко, Тягнибок, Тенюх, Луценко, Полторак. Кроме случайно попавшего под руку Сергеева и ставшего уже традиционным козла отпущения Тенюха, это либо люди, которые всё ещё находятся в команде Порошенко (по крайней мере, не перешли публично на сторону Зеленского), либо те, с кем Коломойскому ещё предстоит договариваться о разделе пряников.

Можно, конечно, сказать, что торжествует справедливость. Только Коломойскому обвинение за трагедию 2 мая 2014 года в Одессе не предъявлено. И Авакову тоже, хоть бездействие именно его милиции, которая явно потворствовала нацистским боевикам, сделало возможным массовое сожжение людей. Да и батальоны, особо отличившиеся в зверствах на донбасском фронте, как на подбор из МВД (вплоть до печально знаменитой роты «Торнадо»).

Кроме того, Коломойский не дурак. Он прекрасно понимает, что, прибегая к угрозе уголовной репрессии уже сейчас, он может сплотить вокруг Порошенко остатки команды, людей, решивших, что терять им уже нечего. И такие обязательно будут. Вопрос только в том, какое количество и насколько качественных кадров сплотится вокруг Порошенко и какое побежит договариваться к Коломойскому. А это непрогнозируемо.

То есть Игорь Валерьевич рискует. И, думаю, рискует вполне осознанно. Он пытается либо (программа-максимум) предотвратить срыв стоп-крана отчаявшимся Порошенко (в случае если команда таки сдастся под давлением и решит купить себе прощение ценой головы Петра Алексеевича), либо сделать этот срыв управляемым (за счёт регулирования давления).

Кроме того, возбуждение уголовных дел уже сейчас, а также распространение информации о возможном уголовном преследовании ещё нескольких сотен высокопоставленных сторонников Порошенко деморализует нижние этажи его вертикали. Там люди начинают думать, что если добрались до таких величин, то что же сделают со мной? А надо ли мне это? Они-то там воровали эшелонами, а мне всего лишь пару выходных и премию к зарплате накинули, а сидеть будем одинаково (у них ещё и адвокаты лучше, денег немеряно, их раньше выпустят, если вообще посадят). И даже при сохранении монолитности верхних этажей они в такой ситуации провисают из-за саботажа в низах.

Тем не менее, сам факт судебной атаки на команду Порошенко показывает, что Коломойский (больше некому, остальные идиоты) просчитывает неопределённость, связанную с критическим психическим состоянием Порошенко, и пытается её (неопределённость) минимизировать. Он готов пойти даже на некоторое ухудшение позиции (что в данном случае для него непринципиально), лишь бы сделать её определённой и спокойно довести партию до логического завершения. Не зря всё же Игорь Валерьевич единственный в этих бандах шахматист.