«Он реально хочет перемен»: друг рассказал подробности из жизни Зеленского

Режиссер трилогии «Любовь в большом городе» Мариус Вайсберг рассказал о дружбе с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский сыграл в трилогии Вайсберга одну из главных ролей. За время совместно работы режиссер и актер подружились.

По словам Вайсберга, Зеленский — один из самых порядочных и скромных людей среди всех его знакомых.

«Зеленский всегда сдерживал свои обещания. Если подписывал с кем-то контракт, то четко выполняли условия сделки. В дальнейшем не отказывался от своих слов ради собственных интересов. Не бросал слов на ветер не только в работе, но и в жизни. Если что-то пообещал человеку, то выполнял. За все годы нашего общение ни разу не случилось, чтобы Володя не сдержал слово», — рассказал Вайсберг в беседе с «Московским комсомольцем».

Режиссер также назвал Зеленского жестким переговорщиком, умеющим отстаивать свои интересы, но действующим при этом «открыто, понятно и честно».

Вайсберг вспомнил, как они с Зеленским приехали на съемки в США в разгар избирательной кампании Барака Обамы.

«Я заметил, что Зеленского очень интересовало политическое устройство страны, он с нескрываемым любопытством наблюдал, что там происходило», — рассказал режиссер.

Он предположил, что Зеленский начал политическую карьеру ради пиара, но когда понял, что имеет поддержку у жителей страны, решил не отступать и «взвалил на себя безумную ответственность».