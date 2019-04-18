Режиссер трилогии «Любовь в большом городе» Мариус Вайсберг рассказал о дружбе с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.
Владимир Зеленский сыграл в трилогии Вайсберга одну из главных ролей. За время совместно работы режиссер и актер подружились.
По словам Вайсберга, Зеленский — один из самых порядочных и скромных людей среди всех его знакомых.
«Зеленский всегда сдерживал свои обещания. Если подписывал с кем-то контракт, то четко выполняли условия сделки. В дальнейшем не отказывался от своих слов ради собственных интересов. Не бросал слов на ветер не только в работе, но и в жизни. Если что-то пообещал человеку, то выполнял. За все годы нашего общение ни разу не случилось, чтобы Володя не сдержал слово», — рассказал Вайсберг в беседе с «Московским комсомольцем».
Режиссер также назвал Зеленского жестким переговорщиком, умеющим отстаивать свои интересы, но действующим при этом «открыто, понятно и честно».
Вайсберг вспомнил, как они с Зеленским приехали на съемки в США в разгар избирательной кампании Барака Обамы.
«Я заметил, что Зеленского очень интересовало политическое устройство страны, он с нескрываемым любопытством наблюдал, что там происходило», — рассказал режиссер.
Он предположил, что Зеленский начал политическую карьеру ради пиара, но когда понял, что имеет поддержку у жителей страны, решил не отступать и «взвалил на себя безумную ответственность».
«Зеленский реально хочет перемен к лучшему — в этом я уверен. Другое дело, что политика — это грязь и насколько он сможет быть эффективным на этом посту, удаться ли ему собрать команду? Хотя менеджер он блестящий», — добавил Вайсберг.