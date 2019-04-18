Зеленский выступил против легализации огнестрельного оружия на Украине

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против легализации огнестрельного оружия в стране.

"Я против легализации оружия. Легализация оружия сегодня в Украине, в стране, где идет война, это неправильно, потому что мы прекрасно с вами знаем, сколько оружия (уже есть в стране — ред.)", — сказал Зеленский в интервью агентству "РБК — Украина", опубликованному в четверг.

На сегодняшний день на Украине разрешено охотничье длинноствольное оружие при наличии разрешения на владение им, которое выдается в разрешительной системе МВД после прохождения соответствующих курсов. Вместе с тем отдельным категориям граждан также разрешено короткоствольное оружие травматического характера. В частности, право на такое оружие имеют судьи, помощники депутатов Рады , журналисты и добровольные народные дружинники для защиты общественного порядка.

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос заявил, что на Украине изъяли уже десятки тысяч единиц боевого оружия, которое было вывезено из Донбасса за время военной операции. Каждый ее участник привозит с собой оружие после службы, ранее отметил он.