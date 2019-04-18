Зеленский заявил, что поддерживает декоммунизацию и не против героизации Бандеры

"В целом, я нормально отношусь к декоммунизации. Общество выбрало — и нормально. Есть неоспоримые герои. Степан Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины", — сказал Зеленский.

Однако, по его мнению, не стоит присваивать имя украинского националиста многим улицам в городах Украины.

"Я считаю, что, когда мы такое количество улиц, мостов называем одним и тем же именем — это не совсем правильно. Кстати, дело не в Степане Бандере. Я могу то же самое сказать и о Тарасе Григорьевиче Шевченко. Я очень уважаю его потрясающее творчество. Но мы же с вами должны помнить о героях сегодняшних, о героях искусства, о героях литературы, просто о героях Украины. Почему мы их именами не называем — героев, которые сегодня объединяют Украину?", — пояснил кандидат в президенты.

Декоммунизация и героизация националистов

С 2014 года одним из главных направлений гуманитарной политики власти Украины стал пересмотр истории, так называемая декоммунизация, героизация УПА (запрещена в РФ) и Романа Шухевича , боевиков ОУН (запрещена в РФ) и их лидера Степана Бандеры, виновных в массовых убийствах поляков, евреев, украинцев и русских. Это уже стало причиной обострения отношений Украины и Польши, где принят закон, который запрещает пропаганду в стране бандеровской идеологии и отрицание геноцида поляков на Волыни.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров — Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.

На практике власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего "советского", но также от всего, напоминающего о вековых связях Украины и России. Московский проспект в Киеве уже стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. По решению депутатов Киевского горсовета, на карте города не должно остаться ни одного названия, связанного с Москвой. Кроме того, Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации".