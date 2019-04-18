Луценко открестился от слов о получении списка «неприкасаемых»

По его словам, в ходе встречи с послом в 2017 году он привел имена "ряда так называемых антикоррупционеров, проходящих по делам", на что Йованович ответила, что это недопустимо, поскольку подорвет доверие к антикоррупционным активистам.

Он также добавил, что посла интересовало дело антикоррупционера Виталия Касько, который подозревается в "злоупотреблениях".

Луценко подчеркнул, что Йованович назвала Касько выдающимся антикоррупционным деятелем.

Ранее сообщалось, что список "неприкосновенных" украинцев посла США опубликовал депутат Рады.