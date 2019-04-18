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Луценко открестился от слов о получении списка «неприкасаемых» 

Газета.Ru + ещё 2 38 минут назад
Генпрокурор Украины Юрий Луценко отказался от своих слов о получении списка "неприкасаемых" от посла США в Киева Мари Йованович. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в ходе встречи с послом в 2017 году он привел имена "ряда так называемых антикоррупционеров, проходящих по делам", на что Йованович ответила, что это недопустимо, поскольку подорвет доверие к антикоррупционным активистам.
Он также добавил, что посла интересовало дело антикоррупционера Виталия Касько, который подозревается в "злоупотреблениях".
Луценко подчеркнул, что Йованович назвала Касько выдающимся антикоррупционным деятелем.
Ранее сообщалось, что список "неприкосновенных" украинцев посла США опубликовал депутат Рады.
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Украина , Видео , Юрий Луценко , Мари Йованович , США
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