«Новый курс» Зеленского: Хуже не будет, лучше — не ждите

Многие мои друзья и коллеги, оставшиеся на Украине , рассуждают о необходимости голосовать за Зеленского, поскольку он «ещё не испачкался в крови», а также «может быть, сможет вырваться из-под влияния Коломойского» и «что-то изменит», ибо «зачем русскоязычному парню украинский язык»

Полагаю, что сторонники «теории краденого бюллетеня», согласно которой твой голос невозможно украсть, а выборы подтасовать, если ты официально проголосовал, должны идти на выборы, независимо от их веры в возможность исправления Зеленского.

Те, кто просто хочет верить в лучшее, тоже должны идти. Они ведь считают, что выбирая из двух зол меньшее, могут как-то повлиять на закукленную тоталитарную террористическую систему. Как известно, верующие блаженны, вот и пусть борются с «царём Иродом». Остальным должно быть всё равно, так что если им не лень и нравится общаться с соседями, раз в пятилетку проявляющими интерес к политике и сразу же (на пару часов) становящимися выдающимися специалистами по всем вопросам и кандидатам, тоже могут сходить. А если лень, и родственники не слишком сильно досаждают апелляциями к совести, могут и не ходить.

По поводу «русскоязычности» Зеленского, не способного самостоятельно связно сформулировать простейшую мысль на любом языке, говорили и писали много и многие. По поводу его способности вырваться из-под власти Коломойского и проводить самостоятельную политику — тоже. Из лап Игоря Валерьевича ещё никто не уходил.

В крови лично уже можно и не пачкаться, если не полный идиот, так что посмотрим. Его внешняя политика обозначена анонсированием назначения Александра Данилюка на пост министра иностранных дел. Ещё с тех пор, как он пришёл к Януковичу руководить Координационным центром экономических реформ, Данилюк занимал выраженную прозападную позицию. То, что специалиста по экономике и финансам бросили на иностранные дела свидетельствует не только о желании заранее показать Западу, какова будет внешняя политика президента Зеленского, но и о краткости скамейки хоть каких-то специалистов.

Данилюк учился в Бизнес-школе Индианского университета в США , работал с английскими компаниями, имел британское гражданство (от которого якобы отказался, но может в любой момент отправиться в Британию к семье, у которой гражданство точно осталось, да и неизвестно сдал ли сам Данилюк паспорт Соединённого королевства ). Проводил прозападные реформы в президентства Януковича и Порошенко (при последнем дослужился до министра финансов в правительстве Гройсмана).

Угадайте с одного раза, какую внешнюю политику будет проводить этот насквозь прозападный финансист-экономист. Он бы и стал вновь министром финансов или даже премьером, но, как показывает опыт Гройсмана, премьером на Украине может работать кто угодно (для этого даже высшее образование не требуется), а министру иностранных дел надо нравиться западным друзьям, для чего он должен знать хотя бы один иностранный язык, уметь пользоваться ножом и вилкой и жить в последние годы не в Виннице, а в Лондоне.

Но собирающиеся поддержать Зеленского условные русофилы (которые далеко не всегда ориентированы на Россию, зачастую лишь считая себя «истинно русскими») не интересуются перспективами внешней и экономической политики режима Зеленского/Коломойского. Они надеются на смягчение внутренней политики режима, возвращение её к блаженным временам Януковича, когда нацисты били ветеранов только раз в год (на 9-е мая) и только во Львове, а за статью о дружбе с Россией СБУ брала на учёт, но ещё не сажала.

Или в ещё более блаженные времена Ющенко, озабоченного только пчёлами, трипольскими горшками и «голодомором», которому вообще было не до репрессий, так как он мужественно отбивался от своих соратников, пытавшихся досрочно отправить «народного президента» в отставку.

Можно ли сегодня с высокой долей достоверности определить будущую внутреннюю политику Зеленско-Коломойского режима. Сегодня можно. После того, как Порошенко утратил контроль над судами и те начали выпускать врагов верховного главнокомандующего на свободу, по составу выпускаемых можно определить, кого в дальнейшем будут казнить, а кого миловать.

Незадолго до первого тура прогремела история с обыском у нашего друга и коллеги журналиста Владимира Скачко. Вначале Владимир хорохорился и собирался ехать в Херсон на суд, примерять мученический венец. Было понятно, что его обязательно посадят и что из тюрьмы он не выйдет. Но добрые люди подсказали, что мёртвых героев у нас и так достаточно, а живых борцов не хватает. Тем более, неизвестно, в чём его могут заставить признаться в «Весёлой башне» нашего «дона Рэбы».

Вняв голосу разума, Володя укрылся в больнице и благополучно почти дождался там второго тура выборов. Но за неделю до этого самого второго тура из больницы бежал и перешёл на нелегальное положение. Надеюсь, что и Украину он уже покинул. Почему? Потому что его могли либо убить прямо в больнице, либо похитить оттуда не то националисты, не то СБУ (разница между которыми практически стёрлась).

Обращаю внимание, что это происходит накануне практически неизбежной победы Зеленского, когда все силовики и крышуемые ими нацисты очень осторожны, стараются не задеть людей, имеющих связи с новым президентом или с его окружением, независимо от того, как к ним относится старый. То есть будучи готовы физически расправиться со Скачко нацистские спецслужбисты и спецслужбовские нацисты были уверены, что Зеленский их за это не накажет. А ведь, казалось бы, что могло бы лучше продемонстрировать приверженность Зеленского цивилизованным нормам, чем быстрое и неотвратимое наказание людей, по политическим мотивам расправившихся с журналистом за пару месяцев до вступления комика в должность президента?

Скачко — не исключение. Продолжает сидеть журналист и главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которому предъявлены абсурдные обвинения в попытке свергнуть украинский режим путём публикации на сайте статей постоянных авторов, выражавших свою личную позицию и не нарушавших нормы украинского законодательства. Скачко должен был сесть с ним, чтобы появилась преступная группа, «руководимая из Кремля», связанная с оппозицией режиму Порошенко. Это дало бы повод возбуждать уголовные дела против всех легальных оппонентов режима.

Все они так или иначе через какие-нибудь оппозиционные СМИ или по прошлой работе связаны со Скачко и с Вышинским, а кто не связан, того связали бы.

Помимо Скачко и Вышинского сидят все арестованные по политическим мотивам сторонники «Русской весны». Я в данном случае не имею в виду тех, кто уже получил приговор, но тех, кто годами сидит без суда и приговора, как сидит в Херсоне Олег Саган, которого обвиняют в том, что он «работал в России». То есть когда безработные нефтяники и пастухи с Западной Украины миллионами едут в Тюмень добывать газ или в Подмосковье строить дачи, это нормально, а если гражданин Украины поработал в российских СМИ, то он «враг народа».

Сидят граждане России, которых СБУ уже даже не знает в чём обвинить. И их никто не собирается выпускать в преддверии прихода «новой власти». Зато выпускают «социально близких» Надежду Савченко и Владимира Рубана, которых порошенковские спецслужбы спровоцировали на якобы подготовку переворота, а затем подставили. «Чуткие» к «новым веяниям» украинские судьи и прокуроры, оперативно «не смогли» продлить им меру пресечения, выпустив на свободу до 7-го мая. Как раз будет видно, насколько эти враги Порошенко придутся ко двору «новой власти».

Савченко в украинской тюрьме явно поумнела, поскольку сразу активно поддержала Зеленского, так что у неё есть шанс остаться на свободе.

Утрата Порошенко контроля над судами вгоняет ещё один гвоздь в крышку его (порошенковского) гроба, но при этом «вставшие с колен» судьи демонстрируют полное понимание того, что режим никак не изменится. По крайней мере, не изменится в лучшую сторону.

Что же касается худших вариантов, то у Коломойского богатый опыт сжигания людей в Одессе, мариупольского расстрела, днепропетровских пропаж без вести. Вооружённые, обмундированные и обученные за счёт Коломойского нацистские добровольческие батальоны где только не зверствовали. И что, Игорь Валерьевич откажется от такого эффективного инструмента навязывания стране своей воли? Или против него выступит Зеленский, и деньги на АТО сдававший, и концерты «фронтовикам» устраивавший, и в пояс им кланявшийся?

«Раскрепощённые» украинские судьи так не думают, и я с ними согласен. Лучше не будет. Будет хуже. Не потому, что Зеленский хуже Порошенко и не потому, что он человек Коломойского. Хуже Порошенко быть не может. Просто данный режим устроен таким образом, что он будет становиться всё более жестоким и террористическим, распространяя террор на всё более широкие слои населения, пока не сожрёт сам себя, захлебнувшись в собственной крови.

От фамилии президента и от стоящих за ним олигархов зависит только скорость движения к пропасти (и то с каждым днём всё меньше). Вектор же движения будет неизменен до конца.

Так что, надеюсь, Скачко свой шанс использовал и территорию, подконтрольную киевскому режиму, покинул.