Тимошенко пошутила над «позвонившим» ей Порошенко

«Твое лицо, когда отвечаешь на звонок, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него», — написала Тимошенко, сопроводив пост смеющимися смайликами.

Ранее 18 апреля стало известно, что жителям Украины поступают телефонные звонки с просьбой поддержать на выборах украинского лидера. Отвечая на них, люди прослушивают запись голоса Петра Порошенко, который призывает поддержать свою кандидатуру на выборах 21 апреля.

Лидер штаба главы государства подчеркнул, что эти звонки были рассчитаны на не определившихся с выбором избирателей, число которых составляет около 20 процентов. По его словам, такой же звонок он получил утром 18 апреля.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Украинцам предстоит сделать выбор между актером и бизнесменом Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые набрали в первом туре 30,24 и 15,95 процентов голосов соответственно. Тимошенко получила 13,4 процента голосов.

Согласно рейтингам, опубликованным 18 апреля, лидером президентской гонки остается Зеленский — его готовы поддержать больше 70 процентов украинцев, определившихся с выбором. Сделать выбор в пользу Порошенко готовы только 27 процентов.