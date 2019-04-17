Эксперт: у Зеленского «сейчас стопроцентные шансы стать президентом, а что дальше будет?»

Команды Петра Порошенко Владимира Зеленского заключили соглашение со стадионом о дебатах 19 апреля. Подробностей немного, переговоры штабов продолжаются, но договор об аренде стадиона «Олимпийский» на эту дату стороны заключили.

По данным соцопросов, сейчас Зеленский опережает Порошенко в два или даже почти в три раза — в зависимости от того, кто именно проводил исследование. Но к потенциально будущему президенту Украины все еще очень много вопросов.

Если верить соцопросам, разрыв между кандидатами непреодолим. Украинские эксперты признаются, что не знают, что должно случиться, чтобы во втором туре победил Порошенко.

Не стоит, конечно, списывать со счетов тот факт, что речь все-таки идет об Украине, но пока ситуация выглядит так, говорит руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

«Зеленскому, чтобы проиграть эти выборы, как говорил один американский сенатор, надо или с живым парнем проснуться в постели, или с мертвой девицей. Собственно, у него сейчас стопроцентные шансы стать президентом, а что дальше будет? Пока политического ресурса для реализации задуманного, того, что хочет сделать Зеленский, у него нет. Поэтому ему либо надо предпринять экстраординарные меры, чтобы заполучить такое большинство, либо же идти на роспуск парламента и, пока у него высокий рейтинг популярности, попытаться сформировать коалицию, которая будет его поддерживать. А если дождется осени, то это будет третий тур президентских выборов, решающий для страны. Собственно, держатели украинской политики, похоже, приняли солидарное решение об обрезании президентских полномочий и о превращении Украины де-факто в парламентскую республику. С такой степенью вероятности Зеленский может оказаться в ситуации, когда он будет работать президентом у премьера Тимошенко».

Зеленский может оказаться в статусе британской королевы — царствует, но не правит. И к слову о королях: если в парламенте у кандидата номер один есть хоть какие-то сторонники, о которых уже публично известно, то вот кто составит свиту Зеленского — тайна.

Все публикации на сей счет не более чем слухи. Команды у потенциально нового президента Украины нет. Один из главных месседжей его кампании: «Я не они!» Но собрать ближайшее окружение из людей, не имеющих отношения к управлению страной, просто невозможно, уверен украинский политолог Игорь Петрук. Работать Зеленскому придется с политиками и чиновниками, близкими либо к прошлому руководству, либо к позапрошлому. Но не факт, что многие из них захотят, продолжает эксперт:

«Исходя из загадочности, отсутствия полной конкретики и попытки, как говорится, изгаляться над властью, в парламенте — уже есть такая информация — старые, прожженные политики поняли, что здесь может быть что угодно, и началось объединение перед расстрелом».

Другими словами, как это часто бывает в украинской политике, за перемогой может последовать зрада, а там уже и до ганьбы рукой подать.