Депутат Надежда Савченко после выхода из следственного изолятора зарегистрировала в Верховной раде Украины законопроект, который предусматривает изменение в избирательное законодательство, сообщается на сайте украинского парламента.
Ранее судьи Броварского районного суда Киевской области не успели продлить арест депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко и Рубану, которых обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, до истечения срока действия предыдущего постановления суда. Таким образом, ночью в понедельник обвиняемых освободили в зале суда. Теперь, согласно законодательству, прокуратура может подать в суд новое ходатайство об избрании Савченко и Рубану меры пресечения.
Законопроект предусматривает внесение изменений в закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" в части размера денежного залога для партий, выдвинувших избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе. При этом самого текста документа на сайте пока нет.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате чего погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину, где заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.