Савченко внесла в Раду проект по изменению избирательного законодательства

Ранее судьи Броварского районного суда Киевской области не успели продлить арест депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко и Рубану, которых обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, до истечения срока действия предыдущего постановления суда. Таким образом, ночью в понедельник обвиняемых освободили в зале суда. Теперь, согласно законодательству, прокуратура может подать в суд новое ходатайство об избрании Савченко и Рубану меры пресечения.

Законопроект предусматривает внесение изменений в закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" в части размера денежного залога для партий, выдвинувших избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе. При этом самого текста документа на сайте пока нет.