Распустить за шесть дней. «Секретный план Зеленского» относительно Верховной Рады

По мере приближения дня выборов в СМИ всё более активно обсуждается вопрос о том, как должен вероятный победитель Владимир Зеленский поступить с действующей Верховной Радой . Чаще всего звучит мысль о необходимости её роспуска

Журналисты в данном случае исходят из того, что нынешняя Рада не может быть партнёром нового президента. Главное же — требования общественности. Главная мотивация голосования за Зеленского — перезагрузка политической элиты. Завершить её без переизбрания парламента невозможно.

И вот об этом "тайном, секретном плане" по поводу парламента и говорят люди Зеленского. Попробуем разобраться в этих тайнах и сопутствующих им секретах.

Позиции сторон

Собственно, штаб Зеленского о роспуске Рады не говорит. В интервью сотрудников штаба, представленном как программа первых шагов президента Зеленского, о сотрудничестве с Радой говорится так: «Зеленский хочет наладить сотрудничество с депутатами. А если сотрудничества не получится, обещают внедрить другие варианты, "которые многих удивят"».

Подробности планов относительно Рады не разглашаются. Вполне вероятно, что их и нет, а представители «команды Зе» просто «надувают щёки».

С другой стороны, Пётр Порошенко 14 апреля заявил, что «конституционных оснований для прекращения полномочий парламента не существует».

Президент по обыкновению говорит неправду. Основанием для роспуска Верховной Рады в соответствии п. 1 ч. 2 ст. 90 Конституции является несформирование коалиции большинства в течение месяца. В действительности коалиции в Раде нет уже три года — с 18 февраля 2016-го. 14 апреля того же года в Раде сформировалась коалиция в составе фракций «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта». Месячный срок для роспуска был превышен двукратно, но в соответствии с Конституцией президент Раду распускать не обязан — только имеет право.

Впрочем, есть все основания сомневаться в существовании и этой коалиции:

— за три года спикер Парубий так и не предъявил списка входящих в коалицию депутатов;

— формально сейчас во фракциях большинства числится всего 215 депутатов из необходимых 226;

— за всё время существования этой «коалиции» она не смогла принять своими голосами ни одного решения — только с привлечением депутатов из других фракций и групп, а также нефракционных.

Юридические обстоятельства

Итак, законность самого существования нынешней Рады сомнительна. Формально президент может её распустить сразу же, отсчитывая время с того момента, когда из коалиции вышел 226-й депутат.

Дату выхода «критического» депутата можно и не искать — ещё в октябре 2017 года спикер Парубий заявил, что в коалицию входят две фракции общей численностью 219 депутатов и нефракционные, из которых он смог назвать только трёх — себя, а также своих заместителей — Ирину Геращенко и Анну Гопко. «Так что большинство в 226 точно набирается», — оптимистично заключил спикер, продемонстрировав виртуозное владение «трипольской арифметикой» (впервые этот способ вычисления продемонстрировал Виктор Ющенко в 2005 году, доказывая, что газ по $50 обходится Украине значительно дороже, чем он же за $95).

Если этого недостаточно, вопрос можно решить в судебном порядке. Например, решением Пирятинского райсуда Полтавской области (суд и область — произвольные) потребовать от Парубия предъявить списки членов коалиции с подписями. Или просто запретить Раде профильную деятельность на основании отсутствия коалиции. Думается, юристы «Привата», поднаторевшие в «дружественных поглощениях», смогут найти не менее десятка вариантов блокирования работы парламента.

Вопрос, однако, состоит в другом. В соответствии с ч. 5 ст. 90 Конституции «полномочия Верховной Рады Украины не могут быть досрочно прекращены Президентом Украины в последние шесть месяцев срока полномочий Верховной Рады Украины или Президента Украины».

Парламентские выборы должны состояться 27 октября 2019 года. Соответственно, шестимесячный срок истекает 27 апреля — через шесть дней после выборов.

Через шесть дней после выборов Зеленский распустить Раду не сможет.

В 2010 году голосование второго тура состоялось 7 февраля. ЦИК установил результат выборов и объявил Януковича президентом 14 февраля. В должность он вступил 26 февраля. Итого, процесс занял 19 дней. Никак не 6.

То же самое было в 2014 году — голосование состоялось 25 мая, решение ЦИК — 2 июня (8 дней), инаугурация Порошенко — 7 июня. Всего — 13 дней.

В соответствии с подготовленным ЦИК план-графиком нынешней кампании, ЦИК должна объявить победителя не позже 1 мая, а инаугурация должна состояться не позже 3 июня.

В общем, для успеха операции «распустить парламент за шесть дней», нужно:

— обеспечить условия для принятия указа о роспуске Рады (мотивация «во исполнение решения Пирятинского районного суда» восхищает уже заранее);

— быстрый подсчёт голосов (ЦИК, напомним, контролируется президентом);

— ещё более быстрая инаугурация, буквально — за один-два дня — нового президента (опять же процедура определяется не победителем).

Вероятность того, что победитель выборов в принципе попытается провернуть такую авантюру, — не более 5%. То, что она удастся (а сбой может произойти на любом этапе), — и того меньше.

Но есть ещё один вариант — уговорить распустить Раду ещё действующего президента Порошенко…

Кому больше нужен роспуск Рады?

Логично предположить, что новая Рада нужна Владимиру Зеленскому.

Во-первых, ему трудно будет договориться с нынешней Радой, да и общественность будет недовольна — не для того люди за него голосуют, чтобы ещё полгода наблюдать Парубия и Гройсмана. Они, кстати, даже если пойдут навстречу новоизбранному президенту, играть будут в свою игру и попытаются новоявленного партнёра, эээ, надуть. Причём вероятность того, что им это удастся, довольно высока — они, конечно, не гроссмейстеры, но ведь и Зеленский в политике даже не разрядник.

Это не говоря о возможности объединения в Раде «партии войны», которая объявит войну президенту (вероятность этого не выше, чем сама попытка Зеленского срочно распустить Раду).

Во-вторых, Зеленскому, чей рейтинг сейчас превышает 70%, необходимо срочно реализовать его в рейтинг своей политической силы. Потому что через полгода рейтинг будет несравнимо меньший. Он, правда, и через два месяца будет гораздо меньшим — ведь сейчас Зеленский объединил всех противников Порошенко, а через полгода все будет происходить ровно наоборот. Тогда Порошенко или Тимошенко или кто-то другой (неважно кто) будет объединять оппозицию теперь уже новому президенту.

Но, с другой стороны, хотя сосуществование с нынешним парламентом — удовольствие ниже среднего, Зеленскому совсем уж быстрые перевыборы не нужны.

Насколько можно судить, Владимир Александрович — человек авторитарного типа. Ему нужен не просто управляемый, а подчинённый парламент. Или хотя бы подчинённая ему (а по возможности — только ему) президентская фракция. Этого в «быстром» варианте не получается. У него просто нет партии и нет возможности сформировать список, который будет состоять из преданных ему людей. Список «Слуги народа» будет неким подобием фракций нынешней Рады, наскоро слепленный из разных групп влияния — обломков старых партий, клиентел олигархов, региональных лобби и т.п.

В 2010 году Виктор Янукович в такой ситуации предпочёл совершенно незаконно перенести сроки местных выборов, хотя весной он мог получить значительно большее представительство в местных советах, чем осенью.

Впрочем, соблазн проведения досрочных выборов всё же велик.

Но вот Петру Порошенко «быстрый» сценарий точно выгоден.

Дело в том, что БПП — типичная украинская «партия власти» в самом негативном своём изводе. У неё никакой здоровой основы нет — партия создана под президента, и расчётное время существования — пока Порошенко будет президентом. По имеющейся информации, уже сейчас в приёмной Зеленского толпятся представители различных групп, из которых собрали БПП. В общем, к моменту парламентских выборов у Зеленского рейтинг, конечно, будет гораздо ниже, но Порошенко приобретёт ещё большую токсичность (став уже не просто «гордым индюком накануне Дня благодарения», а просто проигравшим выборы кандидатом), а партии у него попросту не будет. А если и будет, то у неё окажется слишком много конкурентов на националистическом поле.

Как ни странно, но быстрые перевыборы позволят Порошенко реализовать свой рейтинг (довольно высокий — в районе 20-25%) и стать лидером сравнительно многочисленной националистической оппозиции. Более того, он — один из немногих политиков, которые в принципе могут её объединить (подобно Виктору Ющенко в начале века).

Другое дело, что сейчас у Порошенко, похоже, таких планов нет. Он явно намерен бороться с «реваншем» из нынешней Рады.

Ну и самое главное: досрочные перевыборы Рады, особенно по ускоренному варианту (а другого-то, собственно, и нет), не встретят понимания на Западе. Независимо от того, кто в них будет в большей степени заинтересован, выглядеть это будет как попытка узурпации власти Зеленским.