«Ты уже покойник!» Украинские политики устроили потасовку

Депутат Рады от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко и экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко устроили потасовку в ток-шоу на телеканале 112 Украина.
Политики упрекнули друг друга в смене политической позиции. Так, Червоненко обозвал парламентария Иудой, на что Гончаренко назвал оппонента перебежчиком.
Участники конфликта перешли на повышенные тона, встали со своих мест и попытались устроить драку.
"Закрой рот. Ты был сначала за (Леонида) Кучму, потом за (Виктора) Ющенко, потом ты в 2010 году уже был за (Виктора) Януковича. Сейчас сидишь, говоришь, "Я за (Юлию) Тимошенко", — возмутился депутат.
Ведущие передачи начали разнимать возмущенных гостей, однако Гончаренко успел один раз толкнуть экс-министра.
Во время перепалки политики позволяли себе неэфирную лексику, а также называли друг друга "предателем", "покойником" и "не мужчиной".
Депутат Гончаренко и раньше становился героем скандалов. Так, в октябре прошлого года он пришел на заседание ПАСЕ в резиновых перчатках, якобы опасаясь "провокаций" со стороны российских коллег. Затем Гончаренко также пообещал прийти на телевидение в костюме клоуна в случае, если Владимир Зеленский объявит о выдвижении в президенты. Свое обещание политик выполнил, появившись в эфире в костюме Чарли Чаплина, писали украинские "Вести".