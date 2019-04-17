Последняя Надежда. Для чего Киев выпустил Савченко на волю

Суд в Киеве освободил из-под стражи депутата Верховной рады Надежду Савченко и активиста Владимира Рубана. Надежда — "Надия" — из героя страны и символа Украины превратилась в глазах властей в предательницу, психически неадекватную женщину и организатора госпереворота. Однако накануне второго тура президентских выборов ее неожиданно отпустили. Кто дал такое указание, разбиралось РИА Новости.

Надежда "незламна"

Савченко немедленно приступит к исполнению обязанностей депутата Верховной рады, заверила замглавы партии имени Савченко Татьяна Проторченко.

"Относительно самочувствия — Надежда "незламна" (несокрушима. — Прим. ред.)", — добавила она.

Сами Савченко и Рубан избегают СМИ. Проторченко сказала РИА Новости, что пока (днем 16 апреля) все комментарии Надежды Савченко будут публиковаться в Facebook. Супруга Владимира Рубана Руслана отметила, что "отходит от шокового состояния, при этом отбивается от вопросов журналистов".

"Когда восстановит силы, думаю, расскажет, как принималось решение по освобождению, — пообещала она в комментарии РИА Новости. — Мне сложно судить, есть ли у этого политическая подоплека".

Пока Савченко находилась под стражей в России , на родине официальная пропаганда сделала из нее национальную героиню. Президент Петр Порошенко присвоил ей звание "Герой Украины". В мае 2016-го ее встречали на высшем уровне. Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко провела Савченко в Раду от своей партии.

Глава государства не скупился на теплые слова. "Мы переживали, молились, активно действовали, организовывали акции протеста, чтобы состоялся сегодняшний день. День, когда вернулась Надежда Савченко и надежда на нашу победу", — заявил Порошенко.

Но вскоре его тон изменился. Савченко откровенно говорила о желании стать президентом и открыто критиковала Порошенко. Летом 2016-го она организовала митинг родственников украинских военных, попавших в плен в Донбассе. И призналась, что Порошенко ей никогда не нравился. Отношения стремительно ухудшались. В марте 2018-го президент Украины назвал арест Савченко достойным учебников для спецслужб как пример блестящей операции.

Фигурант того же дела Рубан, глава организации "Офицерский корпус", занимался обменом пленных в Донбассе. Для этого он посещал самопровозглашенные республики. Его задержали украинские пограничники при выезде из ДНР и передали в руки СБУ.

"Несла всякую чушь в беседах с СБУ"

Украинские медиа, телеграм-каналы и соцсети приводят самые различные версии того, почему Савченко и Рубана освободили накануне второго тура президентских выборов. Разглядели и попытки повлиять на исход голосования, и желание судей избежать участия в сомнительном деле, и многое другое.

А генпрокурор Украины Юрий Луценко , ближайший соратник президента Порошенко, отреагировал так: "Ряд последних резонансных судебных решений, когда подозреваемые в убийстве и терроризме избегают ареста, заставляют признать: судебная система тяжело больна". Затем он перечислил лазейки, позволившие команде адвокатов Савченко и Рубана добиться своего. И напомнил: "Освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятие обвинения".

"Завоз тяжелого оружия из так называемой ДНР для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным", — пригрозил генеральный прокурор.

Адвокат Татьяна Монтян считает освобождение Савченко и Рубана политическим шагом и связывает это с воздействием предвыборной кампании.

"Внезапно так взяли и выпустили. Просто наверху заинтересованные лица думают, как бы самим в тюрягу не загреметь в свете последних событий. Те, кто давил на судей, сейчас размышляют: как бы не угодить на скамью подсудимых", — уверена собеседница РИА Новости.

Политическим это дело, по мнению Монтян, было с самого начала.

"Версия стороны обвинения — это бред: якобы Савченко собиралась из миномета со стороны Днепра расстрелять Верховную раду. Эпический бред — такой, что майка заворачивается. Да, Надия несла всякую чушь в беседах с агентами СБУ. Ну, так каждый у нас говорит про власть: да чтобы вы сдохли в муках, развалить эту Верховную раду. Если каждого за такие слова привлекать, всю страну пересажать придется".

Позицию генпрокурора адвокат прокомментировала следующим образом:

"Луценко пусть себе негодует, но лучше ему подумать, что будет, если он поменяется с Савченко местами".

Особенности характера

"Когда политическим элитам было выгодно раскручивать ее образ героини, которая стойко противостоит агрессору, они этим охотно занимались. Однако как только ее освободили, оказалось, что в Киеве не учли маленькую, но важную деталь — особенности характера этой женщины", — рассуждает в разговоре с РИА Новости Николай Шульга, заместитель директора по научным вопросам института социологии Национальной академии наук Украины.

"Сейчас все государственные институты на Украине чувствуют смену власти и начинают переживать за свою дальнейшую судьбу без Порошенко. Видят, что шеф в трудном положении. Но спасать его не торопятся", — продолжает Шульга.

Именно этим, на его взгляд, и объясняется неожиданное освобождение Савченко.

"Прежняя элита пытается максимально обезопасить себя, если к власти придет Зеленский", — заключает эксперт.

Доцент Российского государственного гуманитарного университета политолог Александр Гущин полагает, что освобождение Савченко — попытка "усилить популистский дискурс в команде Порошенко". Правда, по мнению эксперта, использовать не очень договороспособную и чересчур "оригинальную" Надию вряд ли удастся и действующему президенту, и его противникам.

"Вообще, думаю, фактор Савченко несколько преувеличен в украинской политике. Не уверен, что и Зеленскому пойдет на пользу ее поддержка. Думаю, слухи о том, что Савченко может получить какой-то министерский портфель в его команде, ничем не обоснованы. А уж на должность министра обороны, на которую ее прочат некоторые украинские СМИ, она и подавно не годится. Савченко просто профнепригодна", — считает Гущин.

Примечательно, что в эти дни Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест украинского журналиста, известного видеоблогера Анатолия Шария. К уголовной ответственности его пытались привлечь из-за инцидента в киевском кафе в мае 2011 года. Тогда он, по информации СМИ, применил травматический пистолет против неизвестного, пристававшего к его жене. К тому времени Шарий уже опубликовал несколько своих журналистских расследований.