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Депутат Рады устроил потасовку в прямом эфире 

RT на русском 56 минут назад
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко устроил потасовку с экс-министром транспорта и связи Украины Евгением Червоненко во время ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина».
Отмечается, что конфликт возник в тот момент, когда оба гостя передачи стали вспоминать, кто кого поддерживал в рамках своей политической карьеры в прошлом.
В частности, депутат заявил, что экс-министр поддерживал целый ряд украинских президентов.
«Закрой рот, перебежчик. Перебежал всё. Ты был сначала за Кучму, потом за Ющенко… потом за Януковича, сейчас за Тимошенко», — сказал Гончаренко своему оппоненту.
Отмечается, что ведущим удалось пресечь рукоприкладство гостей шоу.
В декабре 2018 года депутат Верховной рады Олег Барна подрался со своим коллегой Юрием Левченко в прямом эфире украинского парламентского телеканала «Рада».
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Украина , Видео , В мире , Конфликты , Юрий Левченко , Алексей Гончаренко , Верховная Рада
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