Депутат Рады устроил потасовку в прямом эфире

Отмечается, что конфликт возник в тот момент, когда оба гостя передачи стали вспоминать, кто кого поддерживал в рамках своей политической карьеры в прошлом.

В частности, депутат заявил, что экс-министр поддерживал целый ряд украинских президентов.

«Закрой рот, перебежчик. Перебежал всё. Ты был сначала за Кучму, потом за Ющенко… потом за Януковича, сейчас за Тимошенко», — сказал Гончаренко своему оппоненту.

Отмечается, что ведущим удалось пресечь рукоприкладство гостей шоу.