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Порошенко по-русски передал привет бойцам ВСУ 

Газета.Ru 34 минуты назад
Президент Украины Петр Порошенко на русском языке передал привет украинским бойцам, которые служат в районе Авдеевской промзоны в Донбассе. С соответствующим обращением Порошенко выступил во время политического шоу «Пульс» в эфире телеканала «112 Украина».
«Если вы нас видите, я тоже хочу с вашего разрешения передать привет. Я недавно был на «промке», в Авдеевке, я горжусь нашими воинами и хочу сказать, что и 79-я, и 95-я, и 93-я (бригады. — «Газета.Ru»), которая сейчас в Авдеевке… вы на самом деле настоящая элита украинской страны, я вам очень благодарен», — сказал Порошенко.
Ранее Порошенко рассказал о планах по вводу миротворцев ООН в Донбасс.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , ООН , Газета.Ru
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