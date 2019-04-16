В Киеве заговорили о «бегстве» в штабе Порошенко

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Рейтинг стремительно падает: политологи заявили о «побеге» в штабе Порошенко 

Рамблер + ещё 6 30 минут назад
Украинские политики заговорили о бегстве людей из команды действующего президента страны Петра Порошенко.
Штабы Порошенко и Зеленского заключили соглашение о дебатах
Рейтинг Порошенко стремительно падает, за прошедшие семь дней заявления об отставке по собственному желанию написали замглавы администрации Украины Валерий Кондратюк, курировавший работу спецслужб, и экс-глава СБУ Игорь Смешко, который занимал должность советника президента. Сообщалось также, что главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул страну.
Накануне вечером освободили из-под ареста Надежду Савченко, которая обвинялась в подготовке госпереворота и теракта. Обвинение не предоставило оснований для продления ареста, и Броварский городской суд выпустил Савченко, как того требует закон.
«То, что нардеп вышла на свободу за пять дней до выборов, говорит только об одном — даже судьи бегут на сторону политического противника Порошенко», — сказал украинский экс-депутат Олег Царев изданию «Московский комсомолец».
По словам Царева, подчиненные Порошенко «уходят в отпуска, увольняются и всячески пытаются дистанцироваться от него». При этом экс-нардеп напомнил, что бегство людей в процессе смены власти из одной команды в другую вполне обыденное явление на Украине.
Замглавы Украинского института анализа и менеджмента Кирилл Молчанов согласен с Царевым. По его словам, «вовремя предать — значит предвидеть».
«Даже Юрий Луценко начал заниматься уголовными делами против окружения Порошенко, что говорит о желании генпрокурора самостоятельно продолжить политическую карьеру после смены власти в стране», — сказал он «МК».
Напомним, согласно последнему социологическому опросу, за действующего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 25,4% избирателей, в то время как его сопернику Владимиру Зеленскому свои голоса готовы отдать 72,2% избирателей. Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.
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Украина , Видео , В мире
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