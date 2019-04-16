В Киеве заговорили о «бегстве» в штабе Порошенко

Рейтинг стремительно падает: политологи заявили о «побеге» в штабе Порошенко

Украинские политики заговорили о бегстве людей из команды действующего президента страны Петра Порошенко.

Рейтинг Порошенко стремительно падает, за прошедшие семь дней заявления об отставке по собственному желанию написали замглавы администрации Украины Валерий Кондратюк, курировавший работу спецслужб, и экс-глава СБУ Игорь Смешко, который занимал должность советника президента. Сообщалось также, что главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул страну.

Накануне вечером освободили из-под ареста Надежду Савченко, которая обвинялась в подготовке госпереворота и теракта. Обвинение не предоставило оснований для продления ареста, и Броварский городской суд выпустил Савченко, как того требует закон.

«То, что нардеп вышла на свободу за пять дней до выборов, говорит только об одном — даже судьи бегут на сторону политического противника Порошенко», — сказал украинский экс-депутат Олег Царев изданию «Московский комсомолец».

По словам Царева, подчиненные Порошенко «уходят в отпуска, увольняются и всячески пытаются дистанцироваться от него». При этом экс-нардеп напомнил, что бегство людей в процессе смены власти из одной команды в другую вполне обыденное явление на Украине.

Замглавы Украинского института анализа и менеджмента Кирилл Молчанов согласен с Царевым. По его словам, «вовремя предать — значит предвидеть».

«Даже Юрий Луценко начал заниматься уголовными делами против окружения Порошенко, что говорит о желании генпрокурора самостоятельно продолжить политическую карьеру после смены власти в стране», — сказал он «МК».

Напомним, согласно последнему социологическому опросу, за действующего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 25,4% избирателей, в то время как его сопернику Владимиру Зеленскому свои голоса готовы отдать 72,2% избирателей. Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.