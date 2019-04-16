Система треснула. Что значит для Порошенко освобождение Савченко

Поздно вечером 15 апреля народного депутата Надежду Савченко и волонтера Владимира Рубана освободили в зале суда из-под стражи. Проведя в СИЗО почти год, Герой Украины Савченко стала не любить власть еще сильнее. При этом эксперты ранее утверждали: судебная власть фактически в руках действующего президента Украины Петра Порошенко

В ночь на 16 апреля в Броварах, что под Киевом, в зале суда из-под стражи освободили народного депутата, Героя Украины Надежду Савченко и волонтера Владимира Рубана.

«Я вам скажу одно. Это была очень странная ситуация после двух лет тюрьмы в России получить год тюрьмы на Украине. Была странная ситуация почувствовать какие украинцы: как быстро очаровываются, и как быстро разочаровываются. Как можно быть героем Украины, а на следующий день врагом народа, только потому, что власть так сказала. Как политик я очень хорошо поняла, что такое пропаганда», — прокомментировала Савченко свое освобождение.

При этом она жестко прошлась по действующим властям Украины.

«Уверена в том, что украинцы за эти пять лет много чему научились. Научились не доверять лживой власти Порошенко, научились понимать, что человек, который обещал закончить войну за два дня, этого не сделал и не сделает никогда. Украинцы научились думать. Они нашли путь, как мирным, эволюционным путем изменить эту политическую систему», — отметила она.

Ее освобождение стало неожиданностью. До последнего времени украинские политологи заявляли: суды подконтрольны действующему президенту Петру Порошенко. Теперь же на свободу менее, чем за неделю до выборов вышел его злейший враг. Что это — свидетельство ослабления президентской власти или очередной хитрый план Порошенко накануне голосования во втором туре?

Крах вертикали

Сразу же после освобождения, находясь еще в зале суда Савченко заявила: она не будет бежать из страны, а станет бороться с действующей властью.

«Я не бегу за границу, как гарантировали прокуроры. Я не бегу за границу, ведь я Герой Украины. И для меня Украина это не пустое слово. Я выборола себе свободу, я буду бороться за Украину до победного конца и Украина победит власть Порошенко, прокуроров, Матиоса, Луценко — всех тех несчастных людей, которые несправедливо вершили свое правосудие», — чуть ли не кричала Савченко.

Узнав об освобождении Савченко такой сторонник действующей власти, как журналист Аркадий Бабченко встревожился.

«Извините, что отвлекаю вас от важнейшего события Украины — горящего Нотр-Дама — но суд выпустил из-под стражи Савченко и Рубана. Фиг знает, что это значит, но на жизни страны это однозначно скажется серьезнее, чем сгоревшая церковь на острове посреди Сены за две тыщи километров отсюда», — обратился он к своим читателям в Facebook.

А вот противники действующей украинской власти уверены: это может быть свидетельством ее грядущего краха.

«Все. Система развалилась», — написал мне старый киевский знакомец, прозорливо подавший в отставку сразу после первого тура выборов. Есть ощущение, что он прав. Сумеет ли лично «Петя» открутиться от неба в клеточку пока под вопросом», — пишет писатель и политолог Лев Вершинин.

Такого же мнения придерживаются и другие эксперты.

«Всё», — лаконичен экономист Андрей Блинов.

А для украинского политолога Дмитрия Джангирова освобождение Савченко и вовсе стало поводом для шутки в адрес парламентариев.

«Ничто так не будет стимулировать депутатов ВР к самороспуску, как приход на пленарное заседание освобожденной сегодня Надежды Савченко», — отмечает он.

В свою очередь известный «порохобот», советник президента Украины Юрий Бирюков тревожится. В освобождении Савченко ему чудится контрреволюция.

«Реванш блиЗЕнько, они уже к нему готовятся. Радостно повизгивая. И статью за незаконное обогащение отменили. И Савченко с Рубаном отпустили. Скоро наверняка признают незаконной национализацию «ПриватБанка». А там и до начала судов над ВСУ за уничтожение здания Донецкого аэропорта рукой подать», — пишет он.

Однако есть и те, кто видят за освобождением Савченко тайный умысел Порошенко.

«Подкузьмить» Зеленскому или выполнить обещание

После того, как по итогам первого тура выборов нынешний президент Украины занял второе место, уступив по количеству голосов кандидату Владимиру Зеленскому почти в два раза, он пообещал исправиться.

«Я вас услышал», — заявил Порошенко вечером 31 марта, обращаясь к украинским избирателям.

Он пообещал исправиться и даже начал предпринимать некоторые шаги навстречу обществу. Так, Порошенко уволил замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко, с которым ранее был связан один из громких коррупционных скандалов. Общественность добивалась увольнения Семочко месяцами, пока, наконец, за неделю до голосования во втором туре Порошенко сместил его с занимаемой должности.

Еще одним из направлений критики Порошенко было «преследование патриотов», под определение которых могла подпадать Надежда Савченко. Ее случай особенно пикантен: званием Героя Украины Савченко наградил сам Порошенко. А после того, как она начала жестко критиковать его, появилось дело о подготовке госпереворота народным депутатом. При этом, как свидетельствуют те материалы дела, которые обнародовали, Савченко намеренно спровоцировали сделать заявления, которые помогли запрятать ее в СИЗО.

Однако некоторые отмечают: на самом деле Порошенко может быть выгодна свободная Савченко. Правда, с ее освобождением Порошенко немного запоздал.

«Хорошая идея, Пётр Алексеевич. Нет, прямо ну вот очень неплохая. Но только не сработает. Вам бы по уму Савченко где-нибудь так в январе выпустить. И запустить как торпеду против Зеленского для окучивания протестного электората. Авось, какую-то часть политукраинского электората у него отъела бы», — указывает журналист, главред одесского «Таймера» Юрий Ткачев.

А вот глава пресс-службы «Национального корпуса» Роман Чернышев напоминает: Савченко весьма непредсказуемый политик, который может обрушиться на кого угодно.

«Выпускайте Кракена!» — комментирует он освобождение нардепа.

Кракен — легендарное морское чудовище, похожее на гигантского осьминога, которое атаковало суда. В массовой культуре фраза «Выпускайте Кракена!» появилась после выхода в 2010 году фильма битва «Титанов». Ее произносит глава олимпийского пантеона Зевс, отдавая приказ выпустить чудовище, чтобы оно покарало дерзких смертных.

Савченко непредсказуема. В партии «Батькивщина», по спискам которой она прошла в парламент, Савченко очень скоро стала мешать и в конце концов спустя около полугода после ее возвращения из России и начала ее активной политической карьеры на Украине, Савченко исключили из партии.

В общем — этот человек может смешать все карты не только Порошенко, но и Зеленскому. Правда, есть одно «но» — менее чем за неделю до выборов она не успеет наворотить столько дел, чтобы хоть как-то пошатнуть рейтинг фаворита избирательной гонки Зеленского. А это значит, что версия о пошедшей вразнос системе власти на Украине все же более правдоподобна. Порошенко теряет контроль над судами, что в преддверии выборов для него может быть весьма опасным.