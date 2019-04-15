Главный военный прокурор Украины сбежал из страны

Сбежал: главный военный прокурор Украины покинул страну

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул территорию страны, сообщил журналист Василий Крутчак в своем Facebook.

Журналист пообещал, что президент Украины Петр Порошенко «будет его догонять».

«Толик Матиос покинул страну. Зеленскому и Коломойскому он не нужен, потому что предателей не покупают, а Петр [Порошенко] будет его догонять даже не из-за слива информации про Свинарчуков, а из-за видео с сыном», — написал Крутчак.

Журналист также задался вопросом, кто из оставшегося руководства военной прокуратуры будет отвечать за «десятки фальсифицированных доказательств и протоколов» и расскажет, «как преступления происходят под личным давлением».

По информации Крутчака, именно Матиос передал журналистам материалы о хищениях в оборонной сфере, в которой замешан соратник Порошенко Олег Гладковский, ранее носивший фамилию Свинарчук, и обнародовал видео с пьяным сыном украинского президента.