Зеленский дал совет Порошенко

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Зеленский призвал Порошенко не бегать по телеканалам 

RT на русском + ещё 3 48 минут назад
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призывал действующего лидера страны Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по телеканалам.
«Хочу обратиться к человеку, который занимает очень серьёзный пост — пост президента Украины», — сказал Зеленский.
В ходе обращения он выступил с призывом к Порошенко «посадить убийц Екатерины Гандзюк, посадить Свинарчуков», а также вспомнить об арестованных российской стороной после инцидента в Керченском проливе украинских моряках.
«Вспомнить о том, что вы забыли о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаётесь анализов всем и накричитесь на стадионе», — добавил Зеленский.
Ранее СМИ передавали, что в ряде украинских городов 14 апреля стали появляться билборды с изображением затылка Петра Порошенко и надписью «конец».
Также в штабе Зеленского заявили, что шоумен ожидает Порошенко на дебаты в пятницу, 19 апреля, в 19:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
RT на русском: последние новости
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Комментарии6
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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