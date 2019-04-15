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Порошенко: досрочные выборы в Раду приведут к политическому кризису 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что досрочные парламентские выборы приведут к затяжному политическому кризису в стране.
Ранее Порошенко заявил, что конституционных оснований для роспуска Верховной рады Украины и досрочных парламентских выборов нет.
"Намеки на досрочный и, кстати, незаконный роспуск Верховной рады в случае смены президента уже также прозвучали. Что это значит? Это означает политический кризис, длительную паузу в отношениях с партнерами, поставит под вопрос нашу способность преодолеть пиковые долговые нагрузки, которые ложатся на нашу страну в этом году, особенно в мае и сентябре", — сказал Порошенко во время встречи с представителями бизнеса в понедельник, трансляцию вели украинские телеканалы.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , Верховная Рада
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