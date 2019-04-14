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В штабе Зеленского объяснили его отсутствие на дебатах 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
В штабе Зеленского отметили, что надеются на появление Порошенко в назначенное время 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского объяснили, почему он не пришел на дебаты на стадион «Олимпийский» в Киеве.
«Было озвучено, что мы ждем Петра Алексеевича 19 апреля в 19:00 на "Олимпийском"», — сообщили в штабе Зеленского.
Ранее штабом сообщалось, что Зеленский не планирует приезжать на стадион 14 апреля, несмотря на это действующий президент Украины Петр Порошенко все равно приехал на стадион и выступил. После этого он спел песню «Ты ж меня обманула».
В штабе Зеленского также отметили, что надеются на появление Порошенко в назначенное время 19 апреля на стадионе «Олимпийский». В противном случае в штабе будут расценивать его неявку как уход от дебатов.
Также в организации подчеркнули, что мероприятие, которое Порошенко провел 14 апреля, дебатами не считается и является агитационным митингом.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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