В штабе Зеленского объяснили его отсутствие на дебатах

В штабе Зеленского отметили, что надеются на появление Порошенко в назначенное время 19 апреля на стадионе «Олимпийский».

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского объяснили, почему он не пришел на дебаты на стадион «Олимпийский» в Киеве.

«Было озвучено, что мы ждем Петра Алексеевича 19 апреля в 19:00 на "Олимпийском"», — сообщили в штабе Зеленского.

Ранее штабом сообщалось, что Зеленский не планирует приезжать на стадион 14 апреля, несмотря на это действующий президент Украины Петр Порошенко все равно приехал на стадион и выступил. После этого он спел песню «Ты ж меня обманула».

В штабе Зеленского также отметили, что надеются на появление Порошенко в назначенное время 19 апреля на стадионе «Олимпийский». В противном случае в штабе будут расценивать его неявку как уход от дебатов.

Также в организации подчеркнули, что мероприятие, которое Порошенко провел 14 апреля, дебатами не считается и является агитационным митингом.