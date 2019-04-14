Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Причина ясна: в штабе объяснили неявку Зеленского на дебаты 

Рамблер 1 час назад
Зеленский объяснил, почему не пришел на стадион дискутировать с Порошенко.
Команда Владимира Зеленского объяснила, почему кандидат в президенты не пришел на стадион «Олимпийский» в Киеве, где его для дебатов ждал Порошенко.
«Было озвучено, что мы ждем Петра Алексеевича 19 апреля в 19:00 на "Олимпийском"», — сообщили в штабе Зеленского. Там добавили, что если действующий президент не явится, его неявку расценят как уход от дебатов.
Ранее Порошенко заявил, что ждет Зеленского 14 апреля на стадионе для дебатов. Зеленский ответил, что согласен пообщаться с Порошенко, но в другой день — 19 апреля.
В итоге договориться оппонентам не удалось. Порошенко в одиночестве пообщался с народом, проведя своеобразную агитацию. А затем спел с артистами песню «Ти ж мене підманула», намекая, что разочарован отказом его соперника прибыть для полемики на стадион «Олимпийский».
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Выбирать будут между Порошенко и Зеленским. В первом туре комедиант набрал почти вдвое больше голосов.
Комментарии99
Украина , В мире , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вернуть Ту-154: Польша нашла повод сблизиться с Москвой15
Умерла вдова Слободана Милошевича4
«Вы что, хотите майдан? Езжайте на Украину»371
Угроза срыва: Крым выдвинул обвинение Киеву439
«Ти ж мене підманула»: Порошенко неожиданно запел335
Видео
«Не больше»: Порошенко вспомнил о мечте Путина
Украина В мире
Угроза срыва: Крым выдвинул обвинение Киеву
Политика Конфликты
«Ти ж мене підманула»: Порошенко неожиданно запел
В мире Украина
На митинге в поддержку Порошенко произошла давка
В мире Украина
Не дай боже. Порошенко рассказал о действиях при поражении
В мире Украина
Япония нашла новый повод для претензий к РФ по Курилам
Политика
Запугивают немцев. В Крыму ответили на ноту протеста Киева
Политика
Порошенко прибыл на стадион
В мире Украина
Порошенко поставил ультиматум Зеленскому
В мире Украина
Все силы: Су-22М3 и МиГ-23 брошены в бой в Ливии
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение