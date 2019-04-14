Причина ясна: в штабе объяснили неявку Зеленского на дебаты

Зеленский объяснил, почему не пришел на стадион дискутировать с Порошенко.

Команда Владимира Зеленского объяснила, почему кандидат в президенты не пришел на стадион «Олимпийский» в Киеве, где его для дебатов ждал Порошенко.

«Было озвучено, что мы ждем Петра Алексеевича 19 апреля в 19:00 на "Олимпийском"», — сообщили в штабе Зеленского. Там добавили, что если действующий президент не явится, его неявку расценят как уход от дебатов.

Ранее Порошенко заявил, что ждет Зеленского 14 апреля на стадионе для дебатов. Зеленский ответил, что согласен пообщаться с Порошенко, но в другой день — 19 апреля.

В итоге договориться оппонентам не удалось. Порошенко в одиночестве пообщался с народом, проведя своеобразную агитацию. А затем спел с артистами песню «Ти ж мене підманула», намекая, что разочарован отказом его соперника прибыть для полемики на стадион «Олимпийский».

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Выбирать будут между Порошенко и Зеленским. В первом туре комедиант набрал почти вдвое больше голосов.