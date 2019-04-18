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Опрос: Зеленского во втором туре готовы поддержать 73% избирателей, Порошенко — 27% 

ТАСС + ещё 73 2 часа назад
Фото: Reuters
Почти три четверти избирателей из числа определившихся с выбором готовы поддержать Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины, который состоится 21 апреля. За действующего президента Петра Порошенко намерены проголосовать 27% опрошенных среди тех, кто определился с выбором. Таковы результаты опроса, проведенного украинской социологической группой "Рейтинг", обнародованные в четверг.
При этом среди тех, кто намерен прийти на избирательный участок, за Зеленского — 58%, за Порошенко — 22%.
В целом 52% опрошенных выразили готовность поддержать Зеленского, 19% — намерены проголосовать за Порошенко, 19% не определились, 10% не намерены голосовать.
Результаты исследования показали, что Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Он является лидером среди жителей востока, юга и центра Украины, а на западе позиции обоих кандидатов почти равны.
Исследование проводилось 12-16 апреля. В опросе приняли участие 3 тысячи респондентов. Погрешность составляет 1,8%.
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Комментарии1
Украина , В мире , Социология , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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