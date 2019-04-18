Опрос: Зеленского во втором туре готовы поддержать 73% избирателей, Порошенко — 27%

Почти три четверти избирателей из числа определившихся с выбором готовы поддержать Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины , который состоится 21 апреля. За действующего президента Петра Порошенко намерены проголосовать 27% опрошенных среди тех, кто определился с выбором. Таковы результаты опроса, проведенного украинской социологической группой "Рейтинг", обнародованные в четверг.

При этом среди тех, кто намерен прийти на избирательный участок, за Зеленского — 58%, за Порошенко — 22%.

В целом 52% опрошенных выразили готовность поддержать Зеленского, 19% — намерены проголосовать за Порошенко, 19% не определились, 10% не намерены голосовать.

Результаты исследования показали, что Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Он является лидером среди жителей востока, юга и центра Украины, а на западе позиции обоих кандидатов почти равны.

Исследование проводилось 12-16 апреля. В опросе приняли участие 3 тысячи респондентов. Погрешность составляет 1,8%.