Зеленского заметили за просмотром своих «дебатов» с Порошенко в Facebook

Пользователи, наблюдавшие за выступлением Порошенко, заметили в эфире автоматическое сообщение соцсети:

«Владимир Зеленский смотрит это вместе с вами», сообщает «Страна».

Напомним, Порошенко позвал Зеленского провести дебаты на стадионе «Олимпийский», хотя шоумен предлагал для этого другой день — 19 апреля.

В итоге президент прибыл на стадион и провел «дебаты» в одиночестве, превратив их в свой предвыборный митинг.