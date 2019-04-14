Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленского заметили за просмотром своих «дебатов» с Порошенко в Facebook 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский смотрел трансляцию дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко, на которые он не явился, в прямом эфире в Facebook.
Пользователи, наблюдавшие за выступлением Порошенко, заметили в эфире автоматическое сообщение соцсети:
«Владимир Зеленский смотрит это вместе с вами», сообщает «Страна».
Напомним, Порошенко позвал Зеленского провести дебаты на стадионе «Олимпийский», хотя шоумен предлагал для этого другой день — 19 апреля.
В итоге президент прибыл на стадион и провел «дебаты» в одиночестве, превратив их в свой предвыборный митинг.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Зеленский ответил на идею Порошенко за 40 минут приехать на дебаты из Франции Штаб Зеленского объявил об отказе соблюдать важнейший пункт Минска-2 Зеленский заявил о подготовке провокации против него на стадионе «Олимпийский»
Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не больше»: Порошенко вспомнил о мечте Путина55
«Вы что, хотите майдан? Езжайте на Украину»82
Миллион за еду? Раскрыты траты Пугачевой на банкет34
«Ти ж мене підманула»: Порошенко неожиданно запел310
Угроза срыва: Крым выдвинул обвинение Киеву278
Видео
«Не больше»: Порошенко вспомнил о мечте Путина
Украина В мире
Угроза срыва: Крым выдвинул обвинение Киеву
Политика Конфликты
«Ти ж мене підманула»: Порошенко неожиданно запел
В мире Украина
На митинге в поддержку Порошенко произошла давка
В мире Украина
Не дай боже. Порошенко рассказал о действиях при поражении
В мире Украина
Япония нашла новый повод для претензий к РФ по Курилам
Политика
Запугивают немцев. В Крыму ответили на ноту протеста Киева
Политика
Порошенко прибыл на стадион
В мире Украина
Порошенко поставил ультиматум Зеленскому
В мире Украина
Все силы: Су-22М3 и МиГ-23 брошены в бой в Ливии
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение