«Не больше»: Порошенко вспомнил о мечте Путина

«Может смело смотреть в глаза Путину»: Порошенко объяснился за агитплакаты

Петр Порошенко рассказал, зачем использовал фото российского лидера Владимира Путина в своей агитации. Ранее на улицах Киева и других городов появились билборды, где Порошенко изображен напротив Путина.

«Я только хочу напомнить слова Путина, что для него любой президент Украины, кроме Порошенко, — это его мечта», — заявил он и отметил, что не хотел ставить знак равенства между президентом России и Зеленским.

По мнению действующего президента, главный посыл заключается в том, что Киев не даст Путину шансов на успех и только Порошенко «может смело смотреть в глаза Путину».

Напомним, с 1991 года на Украине сменилось 5 президентов. Все они обещали победить коррупцию, построить «европейское государство» и обвиняли в проблемах или своих предшественников или «руку Москвы». Благодаря таким "правителям" за 28 лет Украина так и не смогла продемонстрировать состоятельность как государство. Страна не выбралась из экономических руин, началась война с республиками Донбасса, а жители Крыма на референдуме решили воссоединиться с Россией.

Второй тур президентских выборов состоится на Украине 21 апреля. Избирателям предстоит выбрать между Порошенко и Зеленским. По данным социологов, украинцы с трехкратным перевесом отдают предпочтение Зеленскому.