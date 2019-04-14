Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Может смело смотреть в глаза Путину»: Порошенко объяснился за агитплакаты 

Рамблер + ещё 1 30 минут назад
Петр Порошенко рассказал, зачем использовал фото российского лидера Владимира Путина в своей агитации. Ранее на улицах Киева и других городов появились билборды, где Порошенко изображен напротив Путина.
«Я только хочу напомнить слова Путина, что для него любой президент Украины, кроме Порошенко, — это его мечта», — заявил он и отметил, что не хотел ставить знак равенства между президентом России и Зеленским.
По мнению действующего президента, главный посыл заключается в том, что Киев не даст Путину шансов на успех и только Порошенко «может смело смотреть в глаза Путину».
Напомним, с 1991 года на Украине сменилось 5 президентов. Все они обещали победить коррупцию, построить «европейское государство» и обвиняли в проблемах или своих предшественников или «руку Москвы». Благодаря таким "правителям" за 28 лет Украина так и не смогла продемонстрировать состоятельность как государство. Страна не выбралась из экономических руин, началась война с республиками Донбасса, а жители Крыма на референдуме решили воссоединиться с Россией.
Второй тур президентских выборов состоится на Украине 21 апреля. Избирателям предстоит выбрать между Порошенко и Зеленским. По данным социологов, украинцы с трехкратным перевесом отдают предпочтение Зеленскому.
Комментарии47
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллион за еду? Раскрыты траты Пугачевой на банкет16
«Ти ж мене підманула»: Порошенко неожиданно запел289
Угроза срыва: Крым выдвинул обвинение Киеву150
«Нам морду набили, и мы морду набили»163
Беспрецедентный случай: Кремль вступился за Турцию144
Видео
«Не больше»: Порошенко вспомнил о мечте Путина
Украина В мире
Угроза срыва: Крым выдвинул обвинение Киеву
Политика Конфликты
«Ти ж мене підманула»: Порошенко неожиданно запел
В мире Украина
На митинге в поддержку Порошенко произошла давка
В мире Украина
Не дай боже. Порошенко рассказал о действиях при поражении
В мире Украина
Япония нашла новый повод для претензий к РФ по Курилам
Политика
Запугивают немцев. В Крыму ответили на ноту протеста Киева
Политика
Порошенко прибыл на стадион
В мире Украина
Порошенко поставил ультиматум Зеленскому
В мире Украина
Все силы: Су-22М3 и МиГ-23 брошены в бой в Ливии
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение