Зеленский объяснил, почему не стал сдавать анализы вместе с Порошенко

Кандидат в президенты Украины , шоумен Владимир Зеленский заявил, что не стал сдавать анализы вместе с действующим главой государства Петром Порошенко на киевском стадионе "Олимпийский", так как получил сведения о готовящейся против него провокации. Об этом шоумен рассказал в интервью агентству "Новости Украины".

"Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК "Олимпийский" кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поехал, (потому что. — прим. ред.) получил такую секретную информацию", — рассказал Зеленский.

Он добавил, что на данный момент не готов раскрыть подробности готовившейся против него провокации.

Зеленский и Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов. Это было одним из условий встречи оппонентов. Тесты показали отсутствие в организме обоих кандидатов психоактивных веществ.

Выборы президента Украины состоялись 31 марта. Никому из кандидатов не удалось набрать необходимого для победы количества голосов. Второй тур запланирован на 21 апреля.