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Зеленский объяснил, почему не стал сдавать анализы вместе с Порошенко 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что не стал сдавать анализы вместе с действующим главой государства Петром Порошенко на киевском стадионе "Олимпийский", так как получил сведения о готовящейся против него провокации. Об этом шоумен рассказал в интервью агентству "Новости Украины".
"Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК "Олимпийский" кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поехал, (потому что. — прим. ред.) получил такую секретную информацию", — рассказал Зеленский.
Он добавил, что на данный момент не готов раскрыть подробности готовившейся против него провокации.
Зеленский и Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов. Это было одним из условий встречи оппонентов. Тесты показали отсутствие в организме обоих кандидатов психоактивных веществ.
Выборы президента Украины состоялись 31 марта. Никому из кандидатов не удалось набрать необходимого для победы количества голосов. Второй тур запланирован на 21 апреля.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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