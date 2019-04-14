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В Раде заявили, что французы во времена Киевской Руси «не умели читать» 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила в эфире телеканала ZIK, что киевская княжна Анна Ярославна привезла Евангелие "не умеющим читать" французам.
Говоря о сотрудничестве Украины и Франции, депутат отметила, что обе страны связаны вопросами инвестиций и "культурных, традиционных вещей".
"Чего только стоит Анна Киевская (княжна Анна Ярославна. — прим. ред.), которая привезла когда-то Евангелие во Францию, еще когда французы не умели, можно сказать, читать", — заявила Гопко.
Это не первое спорное высказывание со стороны украинских политиков, касающееся персоны княжны Анны Ярославны. Ранее президент Украины Петр Порошенко обвинил Владимира Путина в попытке "похитить" княжну "в российскую историю". Украинского лидера возмутили слова российского президента о том, что французско-русские отношения фактически начались с брака Анны Ярославны с королем Франции Генрихом I в 1051 году.
Анна Ярославна (родилась, по разным источникам, в 1032 или 1036 году) была младшей из трех дочерей Ярослава Мудрого — князя ростовского (987-1010 годы), новгородского (1010-1034 годы) и киевского (1016-1018 и 1019-1054 годы).
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Комментарии1
Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Путин , Верховная Рада , Франция
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