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Украина получила от Германии грамоту Петра Великого 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: gestiefelte Kater/commons.wikimedia.org
Германия передала Украине грамоту Петра Великого. Уникальный исторический документ был утерян во время Второй мировой войны, сообщил министр культуры Незалежной Евгений Нищук.
Артефакт датируется 1708 годом. Рукописный пергамент имеет размеры 80 на 58 сантиметров и заключён в серебряно-позолоченную оправу. Старинный предмет доставили из международного аэропорта Борисполя в Национальный заповедник «София Киевская», написал чиновник на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
Из Германии в Украину прибыла уникальная культурная ценность — исторический документ — грамота Петра I… Артефакт, датированный 1708 годом, был потерян во время Второй мировой войны, а с конца 50-х находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена, — рассказал глава ведомства.
Ранее News.ru сообщал, что Украинский институт национальной памяти готовит законопроект, согласно которому из Незалежной исчезнут любые напоминания о «российско-имперском прошлом». Речь, в частности, идёт о различных брендах и названиях улиц.
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Комментарии
Украина , В мире , Евгений Нищук , Германия
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