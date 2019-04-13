Германия вручила Украине грамоту Петра Первого

Германия передала Украине грамоту Петра Первого, потерянную во времена Второй мировой войны. Об этом в субботу, 13 апреля, написал на своей странице в Facebook министр культуры Украины Евгений Нищук

Как говорится в сообщении, уникальный исторический документ, датированный 1708 годом, был потерян во время войны, а после нее находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена.

После передачи Украине он будет представлен в заповеднике «София Киевская». Грамота представляет собой рукописный пергамент в серебряно-позолоченной оправе.

Документ был передан благодаря работе межправительственной комиссии по возвращению перемещенных во время войны культурных ценностей.

В декабре прошлого года стало известно о намерении Германии вернуть культурное наследие, вывезенное из страны в СССР после Второй мировой войны. Как подчеркнули в немецком посольстве, «культурные объекты, воплощающие выдающиеся достижения нации и составляющие часть ее истории и самобытности, не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери». В то же время Берлин готов продолжать переговоры по возвращению российского наследия, оказавшегося на территории их страны.