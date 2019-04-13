Вербовка и монтаж: на Украине анонсировали появление фильма-провокации о Зеленском

По данным журналиста, речь идет о съемках с участием стюардессы самолета, на котором летал Владимир Зеленский и другие участники его команды «95 квартала».

На Украине в данный момент может происходить подготовка в выпуску «фильма» о кандидате в президенты Владимира Зеленского. Об этом сообщил медиаэксперт Анатолий Шарий со ссылкой на собственные источники.

По данным журналиста, речь идет о съемках с участием стюардессы самолета, на котором летал Владимир Зеленский и другие участники его команды «95 квартала». Девушка якобы готова за деньги солгать об употреблении шоуменом и его коллегами наркотиков. Об этом эксперт узнал из двух независимых источников.

В своем материале Шарий подробно рассказывает о готовящейся провокации против политика со ссылкой на собственные источники, называет имена, должности. В частности, объясняется процесс вербовки стюардессы и фигуранты этого процесса.