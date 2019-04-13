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Вербовка и монтаж: на Украине анонсировали появление фильма-провокации о Зеленском 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
По данным журналиста, речь идет о съемках с участием стюардессы самолета, на котором летал Владимир Зеленский и другие участники его команды «95 квартала».
На Украине в данный момент может происходить подготовка в выпуску «фильма» о кандидате в президенты Владимира Зеленского. Об этом сообщил медиаэксперт Анатолий Шарий со ссылкой на собственные источники.
По данным журналиста, речь идет о съемках с участием стюардессы самолета, на котором летал Владимир Зеленский и другие участники его команды «95 квартала». Девушка якобы готова за деньги солгать об употреблении шоуменом и его коллегами наркотиков. Об этом эксперт узнал из двух независимых источников.
В своем материале Шарий подробно рассказывает о готовящейся провокации против политика со ссылкой на собственные источники, называет имена, должности. В частности, объясняется процесс вербовки стюардессы и фигуранты этого процесса.
«По моей информации, фильм будет полностью скомпилированным. То есть это монтаж. Данное видео будет предоставлено во время пресс-конференции, которую проведет та самая стюардесса, которая вдруг захочет давать показания. Сейчас обсуждается сумма гонорара для стюардессы», — заключил Шарий.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский
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