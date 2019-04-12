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«Не прячьтесь»: Порошенко обратился к Зеленскому 

Рамблер 43 минуты назад
Президент Украины Петр Порошенко призвал своего соперника Владимира Зеленского провести предвыборные дебаты 14 апреля.
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По словам Порошенко, дебаты должны состояться 14 апреля, а по телевидению показаны 19 апреля.
«Дебаты должны состояться как на «Общественном» 19 апреля, как это и предусмотрено законом, в 20:00, дебаты должны пройти 14 [апреля], и я опять хочу повторить приглашение господину Зеленскому на республиканский стадион — стадион, так стадион — не прячьтесь, не бойтесь, приходите и расскажите все, что вы имеете, для того чтобы украинцы услышали», — приводит слова Порошенко «Газета.ру».
Глава предвыборного штаба действующего президента Украины Олег Медведев заявил в пятницу в эфире телеканала «112 Украина», что с вероятностью 80% дебаты Порошенко и Зеленского не состоятся, поскольку «один из кандидатов — господин Зеленский — всячески их избегает».
Комментарии16
Украина , В мире
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