«Не прячьтесь»: Порошенко обратился к Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко призвал своего соперника Владимира Зеленского провести предвыборные дебаты 14 апреля.

По словам Порошенко, дебаты должны состояться 14 апреля, а по телевидению показаны 19 апреля.

«Дебаты должны состояться как на «Общественном» 19 апреля, как это и предусмотрено законом, в 20:00, дебаты должны пройти 14 [апреля], и я опять хочу повторить приглашение господину Зеленскому на республиканский стадион — стадион, так стадион — не прячьтесь, не бойтесь, приходите и расскажите все, что вы имеете, для того чтобы украинцы услышали», — приводит слова Порошенко «Газета.ру».

Глава предвыборного штаба действующего президента Украины Олег Медведев заявил в пятницу в эфире телеканала «112 Украина», что с вероятностью 80% дебаты Порошенко и Зеленского не состоятся, поскольку «один из кандидатов — господин Зеленский — всячески их избегает».