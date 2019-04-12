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Под чужими именами: СМИ выяснили, как летает за границу семья Порошенко 

Рамблер + ещё 5 48 минут назад
Украинское издание «Страна» выяснило фамилии, под которыми семья президента страны Петра Порошенко выезжала за границу.
По информации издания, у семьи Порошенко имеются паспорта на имена: Вера Лазарева (Vera Lazarieva), Иван Дехтерев (Ivan Dekhteriev), Евгения Сафонова (Evheniia Safonova), Александр Сыщиков (Oleksandr Syshchykov), Катерина Боева (Kateryna Boieva), Виталий Кокорин (Vitalii Kokorin), Елена Сенченко (Olena Senchenko) и Ольга Герасименко (Olha Herasymenko).
Документы оперативного прикрытия изготавливались Службой безопасности Украины.
Издание выяснило, что за последние два года президент Порошенко трижды побывал на Мальдивах и в Испании, побывал в Норвегии и Франции. Отмечается, что поездки носили частный характер.
В январе 2018 года стало известно, что Петр Порошенко с семьей провел отпуск на Мальдивах. Перелет на 8 взрослых и 2 детей обошелся в 188 тысяч долларов, проживание в отеле — не менее 46 тысяч долларов в сутки. В общей сложности семья президента Украины провела на островах 6 ночей. Порошенко был зарегистрирован в отеле под именем Mr Incognito Petro Ukraine.
Комментарии118
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Евгения Сафонова , СБУ
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