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Тимошенко отчитала Зеленского и Порошенко за перепалку в прямом эфире 

Lenta.ru 43 минуты назад
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко записала видеообращение к лидеру президентской гонки на Украине Владимиру Зеленскому и действующему главе государства Петру Порошенко по поводу их перепалки в прямом эфире. Ролик опубликован на странице Тимошенко в Facebook.
Политик заявила, что своими действиями кандидаты унизили украинское государство, и «миллионы украинцев это видеть не хотели», как и она сама. По ее мнению, то, что Зеленский бросил трубку, стало огромным ударом для Порошенко. «Зная его проблемы со здоровьем, у него просто пересохло во рту, и он не мог говорить. И тут надо просто быть людьми и вовремя уметь дать друг другу даже глоток воды», — считает лидер «Батькивщины».
Она также обратилась к каждому кандидату по отдельности. Порошенко она посоветовала «не становиться частью чужого шоу и держать президентскую планку».
«Я знаю, что часть людей в стране верит в то, что вы сделали часть добрых дел для нашего государства», — объяснила Тимошенко.
Зеленскому политик напомнила, что уже через несколько недель он может стать новым главой государства, и попросила «беречь честь и достоинство должности президента» и не «устраивать вокруг нее бои».
Ранее Тимошенко заявила в кулуарах Киевского форума по безопасности, что Зеленскому и Порошенко пора перестать соперничать анализами. По ее мнению, ни один из них не имеет достаточно возможностей, чтобы разобраться со стоящими перед Украиной вызовами. Однако ее команда готова поддержать любого избранного президента.
Зеленский и Порошенко разругались в прямом эфире программы «Право на владу» телеканала «1+1». Действующий президент выступал в эфире и предложил оппоненту присоединиться, Зеленский включился в эфир по телефону и сообщил, что находится во Франции, куда он приехал на встречу с президентом Эммануэлем Макроном.
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Украина , Видео , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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